たっぷり入ってメチャお得っ！【コストコ】カラフルで可愛い「日用品」って？

汗をかく夏は洗濯物の量が増えるだけでなく、ニオイが気になる人も多いのでは？ そんな悩みを解決してくれる【コストコ】のランドリー商品に注目しました。どれも大容量でコスパも抜群！ 優しい香りに包まれて癒されることも間違いなし！

使いやすさ抜群！「アフューム アモーレ」

可愛らしい小分け包装の「アフューム アモーレ」は、洗浄力・殺菌・柔軟・消臭・香りの機能が1セットになった洗剤です。衣類を入れる前に洗濯機に1個入れるだけと、使い方も超簡単！ 120個入り\3,298（税込）で、1回あたりなんと約28円！「柔軟剤を入れる必要もないからコスパも高い」と、@monmon.121さんもコメントしています。

好みの香りに包まれる！「アフューム香りビーズ」

「夏の救世主」「すごくおすすめ」と、@costco_msanさんが絶賛するのはオンライン限定「アフューム香りビーズ」。小さなビーズには、消臭と香り付けの効果が凝縮されているのだそう。マリンブリーズ、ジンジャーフラワー以外の香りもあるので、チェックして！

調香師がブレンドした香りにうっとり「パフューム ヴィーガン柔軟剤」

香りが長持ちすると話題の「パフューム ヴィーガン柔軟剤」。成分に徹底的にこだわり、生活化学製品のテスト済みなので、敏感肌でも安心して使えるのも魅力です。店頭なら4L入りが\2,998（税込）で購入可能。3倍濃縮なのでお得感もマシマシです。

汗で崩れた化粧にはコレ「メイクアップスポンジ」

衣類は1日に何回でも洗濯できますが、お化粧を何度もするのは大変！ そこで活躍するのが「メイクアップスポンジ」です。細かな部位もキレイに整えてくれる形もおすすめポイントで、化粧直しの仕上がりを格上げしてくれます。14個入りで\1,498（税込）。

パケも可愛いので、面倒な洗濯も楽しくなること間違いなし！ ランドリー商品をはじめ日用品も充実する【コストコ】、ぜひチェックして。

