¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Îº§ÌóÈ¯É½¤Ë±Ñ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»ÒÉ×ºÊ¡õ¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬È¿±þ¡ª
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥º¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢º§Ìó¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤È¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥±¥ë¥·¡¼¡£¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥»¥ì¥Ö¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¯Ãæ¡¢±Ñ²¦¼¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤âÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤È¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥±¥ë¥·¡¼¤¬º§Ìó¡ª¡¡¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥·¥§¥¢
¡¡¥Æ¥¤¥é¡¼¤È¥È¥é¥Ó¥¹¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö8·î26Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢²Ö¤¬ºé¤¸Ø¤ëÄí¤Ç¡¢¥È¥é¥Ó¥¹¤¬ÊÒÉ¨¤ò¤Ä¤¯¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö³§¤Î±Ñ¸ì¤ÎÀèÀ¸¤ÈÂÎ°é¤ÎÀèÀ¸¤¬·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢º§Ìó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ä¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¸ø¼°¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¤ä¿Æ¤·¤¤¥¸¥¸¡¦¥Ï¥Ç¥£¥Ã¥É¡¢¥½¥Õ¥£¡¼¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂçÀª¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤È¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤â¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯6·î¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡¢¸½ºß12ºÐ¤ÎÂ©»Ò¥¸¥ç¡¼¥¸²¦»Ò¤È¸½ºß10ºÐ¤ÎÌ¼¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È²¦½÷¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¡Ö¥¸¡¦¥¨¥é¥º¡¦¥Ä¥¢¡¼¡×¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤ò´ÑÍ÷¡£¥Æ¥¤¥é¡¼¤È¥È¥é¥Ó¥¹¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤ë¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Û¤«¡¢´ÑµÒÀÊ¤Ç¡ÖShake It Off¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ë»Ñ¤â¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Á¤ç¤¦¤É¼«¿È¤ÎNetflixÈÖÁÈ¡Ø¥¦¥£¥º¡¦¥é¥Ö¡¢¥á¡¼¥¬¥ó¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤ªÈäÏªÌÜ¤È½Å¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÏÃÂê¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤â¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
