¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖGENKI LABO¡×¤Ç¡¢»Ô²¬¸µµ¤ÀèÀ¸¡Ê¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë¤é6¿Í¤¬¡¢Íý·Ï½÷»Ò¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ö¥ê¥±¥¸¥ç¸Æ¤Ó¤Ï°¤¤¤Î¡© ¤Ê¤¼Íý·Ï½÷À¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«Å°ÄìÆ¤ÏÀ¤·¤Æ¤ß¤¿¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿ºÂÃÌ²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£
Æ°²è¤Î¼çÍ×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÍý·Ï½÷»Ò¡Ê¥ê¥±¥¸¥ç¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÅ¬ÀÚÀ¤Ç¤¢¤ë¡£ÇÐÍ¥¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥¿¡¼¤Îº´Çì·ÃÂÀ»á¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎSNSÅê¹Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¸½Ìò¤ÎÍý·Ï½÷»Ò¤Ç¤¢¤ë¤æ¤Ã¤Ô»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥ê¥±¥¸¥ç¡×¤ËÈÝÄêÅª¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º´Çì»á¤ÎÅê¹Æ¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¤½¤¦¼õ¤±¼è¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤ª¤¬¤Á¤ã¤ó»á¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥±¥¸¥ç¡×¤¬¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿Í¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö²¼¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÅìµþÂç³Ø¹Ö»Õ¤Î»³ÌîÂÙ»Ò»á¤Ï¡¢¹â¹»¤ÇÍý¿ô¥³¡¼¥¹¤òÁª¤ó¤ÀºÝ¡¢¶µ»Õ¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶¥¤¥Ð¥é¤ÎÆ»¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤ò½Ò¤Ù¡¢¼þ°Ï¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡Ö¤³¤ÎÆ»¤ÏÂçÊÑ¤À¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÅìµþÂç³Ø¶µ¼ø¤Î²£»³¹Èþ»á¤Ï¡¢STAPºÙË¦¡Ê»É·ã¼æµ¯ÀÂ¿Ç½À³ÍÆÀ¡ËÌäÂê¤ÎºÝ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö¥ê¥±¥¸¥ç¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÂ¿ÍÑ¤·¡¢¤½¤ì¤¬¸¦µæ¼Ô¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿½÷À¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÅÐÃÅ¼Ô¤ÏÁí¤¸¤Æ¡¢¡Ö¥ê¥±¥¸¥ç¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï»È¤¦¿Í¤äÊ¸Ì®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤áÊý¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÍý·Ï¡áÃË¤Î»Ò¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅª¥¤¥á¡¼¥¸¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬²ÝÂê¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
²£»³»á¤Ï¡¢OECD¡Ê·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤Î¹âÅù¶µ°éµ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ëSTEM¡Ê²Ê³Ø¡¦µ»½Ñ¡¦¹©³Ø¡¦¿ô³Ø¡ËÊ¬Ìî¤Î½÷À¤Î³ä¹ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¼¨¤·¡¢ÆüËÜ¤¬¼«Á³²Ê³Ø¡¢¿ô³Ø¡¦Åý·×¡¢¹©³Ø¡¦À½Â¤¡¦·úÃÛ¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Ç¡ÖºÇ²¼°Ì¡×¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï¿ô³Ø¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¹â¤¤°ìÊý¤Ç¡¢Íý·Ï¤ÏÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸Ê¸·Ï¤Ø¿Ê¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£º´Çì»á¤Ï¡ÖÇ½ÎÏ¤Îº¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¥¤¥á¡¼¥¸¡É¤¬ÌäÂê¡×¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢¤³¤ì¤Ï¸Ä¿Í¤È¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Îµ¡²ñÂ»¼º¤À¤È¤·¤¿¡£
¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¤Ë·È¤ï¤ë¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡£AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ä¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤¬¼Ò²ñ¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë»þÂå¤Ë¡¢Íý·ÏÊ¬Ìî¤ò¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥À¥á¤«¤â¡×¤ÈÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦³ØÀ¸¤¬¤¤¤ë¸½¾õ¤Ï¡¢Àè¹Ô¤¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Íý·Ï½÷»Ò¤òÁý¤ä¤¹¶ñÂÎºö¤È¤·¤Æ¡¢²£»³»á¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Î»Å»ö¤ò»ä¤¿¤Á¤Ë¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢´ë¶È¤¬Íý·Ï¿¦¼ï¤Î»Å»öÆâÍÆ¤äÌ¥ÎÏ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤ª¤¬¤Á¤ã¤ó»á¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥«¥Õ¥§¤Ç½÷À¸¦µæ¼Ô¤ËÆ´¤ì¤¿·Ð¸³¤òµó¤²¡¢¡ÖÆ´¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÍý·Ï¤Î½÷À¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î½ÅÍ×À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£º´Çì»á¤Ï¡¢¹â¹»¤Ç¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼ø¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö²Ê³Ø¤Ï¤ß¤ó¤Ê³èÌö¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿·ë²Ì¡¢ÃË½÷Èæ¤¬9:1¤À¤Ã¤¿¥¯¥é¥¹¤¬6:4¤ËÊÑ²½¤·¤¿»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Æþ³Ø»þÅÀ¤Ç¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥À¥á¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤òÏÂ¤é¤²¤ë¡¢Æþ¸ý¤Ç¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤¬½ÅÍ×¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ºÂÃÌ²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤Î°·¤¤¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡¢Íý·Ï¿¦¤Î»Å»öÆâÍÆ¤Î²Ä»ë²½¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î²Ê³ØÂÎ¸³¤ä¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÂ¥¤¹´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤¿¡£¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ã¯¤â¤¬²Ê³Ø¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤ÎÆ»¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
