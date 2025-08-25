Âç±«ÈïºÒ¼Ô¤Ë¼Ö¤ÎÌµ½þ¥ì¥ó¥¿¥ë»Ï¤Þ¤ë¡¡¿½¤·¹þ¤ß¤Ï1100·ï°Ê¾å¡¡·§ËÜ»Ô
µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ç¼Ö¤Î¿åË×Èï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢·§ËÜ»Ô¤Ç¥ì¥ó¥¿¥«ー¤ÎÌµÎÁÂß¤·½Ð¤·¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥«ー¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¶¨²ñ¤¬25Æü¤Ë»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢·§ËÜ¸©Æâ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈïºÒ¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¶¨²ñ¤Ë¤Ï8·î16Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç¤Ë1100·ï°Ê¾å¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼Ö¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÈïºÒ¤·¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Âß½Ð´ü´Ö¤Ï·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ä¾èÍÑ¼Ö¤¬ºÇÄ¹14Æü´Ö¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ÏºÇÄ¹3Æü´Ö¤Ç¤¹¡£
¼Ú¤ê¤ËÍè¤¿¿Í¡ÖÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¤«¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤¬¤·¤Å¤é¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯º¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½ºßÂß¤·½Ð¤·¤Ç¤¤ë¼Ö¤Ï70Âæ¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÅÅÏÃ¤«¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ê¿½¤·¹þ¤ß¡¦´óÉÕ¤Ê¤É¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ë
050Ž°5799Ž°4740
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢§·§ËÜ¸©¤Ç¡È¥ì¥ó¥¿¥«ー¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡É ÈïºÒ¸å¤ÎÌµ½þÂßÍ¿ ½éÆü¤ÇÌó500·ï¤Î¿½¤·¹þ¤ß¡¡¼Ö¤Î´óÉÕ¤âÄÉ²ÃÊç½¸