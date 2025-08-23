Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤è¤·¤â¤È¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÇÅ¸¼¨Ãæ¤Î4¥á¡¼¥È¥ë¡ÖµðÂç¥Í¥®¥¢¡¼¥È¡×¡¢¼¡¤Î½êÍ¼Ô¤òÊç½¸Ãæ
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¡Ö¤è¤·¤â¤È waraii myraii´Û¡×¤ÇÅ¸¼¨Ãæ¤ÎÂç·¿¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¡ÖÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¥Í¥®¡×(¹â¤µÌó4¥á¡¼¥È¥ë)¤Î¾ùÅÏÀè¤òµÈËÜ¶½¶È¤¬¸øÊç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÄã¾ùÅÏ²Á³Ê¤ÏÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢³èÍÑ·×²è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤ë¡£ÄùÀÚ¤Ï2025Ç¯9·î3Æü(¿å)¤Þ¤Ç¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËüÇî²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¡¢SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿
¸½Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈMASARU OZAKI¤µ¤ó¤¬À©ºî¤·¤¿¡ÖÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¥Í¥®¡×¤Ï¡¢FRP¡¢Å´¤Ê¤É¤Çºî¤é¤ì¤¿¹â¤µÌó4¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÎ©ÂÎºîÉÊ¡£¸½ºß¡¢¤è¤·¤â¤È waraii myraii´Û¤Ç¤Ï²£¤¿¤ï¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ºîÉÊ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤È¡¢À¸Ì¿¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤Î¾ÝÄ§¡×¡£Æü¾ïÅª¤ÊÌîºÚ¤Ç¤¢¤ë¥Í¥®¤òµðÂç²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Õ¾Þ¼Ô¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¤³¤³¤Ë¥Í¥®¤¬¡©¡×¤È¤¤¤¦ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤òÊú¤«¤»¤ë¡£¤½¤ÎÌä¤¤¤³¤½¤¬¡¢ÉáÃÊÌµ°Õ¼±¤Ë¸«²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¤òÂ¥¤¹¤È¤¤¤¦»Å³Ý¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
±þÊç¤Ï¸Ä¿Í¡¢Ë¡¿Í¡¢ÃÄÂÎ¤òÌä¤ï¤º¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é²ÄÇ½¤À¡£¾ò·ï¤Ï¡Ö°ìÈÌ¸ø³«¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¡Ö2025Ç¯10·î14Æü(²Ð)¤«¤é21Æü(²Ð)¤ÎÈÂ½Ð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤¬¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£ºÇÄã¾ùÅÏ²Á³Ê¤ÏÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÁªÄê¤Ï³èÍÑ·×²è¤ò½Å»ë¤·¡¢¸ø¶¦¶õ´Ö¤ä»ÜÀß¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈÂ½Ð¡¦±¿ÈÂ¡¦ÀßÃÖ¤Ë¤«¤«¤ëÁ´¤Æ¤ÎÈñÍÑ¤Ï¾ùÅÏÀè¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¡£4¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç·¿ºîÉÊ¤À¤±¤Ë¡¢Í¢Á÷¥³¥¹¥È¤ÏÁê±þ¤Ë¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
Êç½¸ÄùÀÚ¤Ï2025Ç¯9·î3Æü(¿å)23»þ59Ê¬¡£ÁªÄê·ë²Ì¤ÎÄÌÃÎ¤Ï9·îÃæ½Ü¤Ç¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿±þÊç¼Ô¤Î¤ß¤ËÏ¢Íí¤¬Æþ¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢9·î²¼½Ü¤Ë·ÀÌóÄù·ë¤ò¹Ô¤¤¡¢2025Ç¯10·î14Æü(²Ð)¤«¤é21Æü(²Ð)¤Î´ü´Ö¤Ç°ú¤ÅÏ¤·¡¦ÈÂ½Ð¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¾Ü¤·¤¤Êç½¸Í×¹à¤ä±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯ Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ¤è¤·¤â¤È waraii myraii´Û¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£±þÊç¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ï¡¢2025Ç¯8·î27Æü(¿å)12»þ¤Þ¤ÇÀìÍÑ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹(kobo-project@yoshimoto.co.jp)¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËüÇî²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¡¢SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿
¸½Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈMASARU OZAKI¤µ¤ó¤¬À©ºî¤·¤¿¡ÖÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¥Í¥®¡×¤Ï¡¢FRP¡¢Å´¤Ê¤É¤Çºî¤é¤ì¤¿¹â¤µÌó4¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÎ©ÂÎºîÉÊ¡£¸½ºß¡¢¤è¤·¤â¤È waraii myraii´Û¤Ç¤Ï²£¤¿¤ï¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ºîÉÊ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤È¡¢À¸Ì¿¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤Î¾ÝÄ§¡×¡£Æü¾ïÅª¤ÊÌîºÚ¤Ç¤¢¤ë¥Í¥®¤òµðÂç²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Õ¾Þ¼Ô¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¤³¤³¤Ë¥Í¥®¤¬¡©¡×¤È¤¤¤¦ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤òÊú¤«¤»¤ë¡£¤½¤ÎÌä¤¤¤³¤½¤¬¡¢ÉáÃÊÌµ°Õ¼±¤Ë¸«²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¤òÂ¥¤¹¤È¤¤¤¦»Å³Ý¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
±þÊç¤Ï¸Ä¿Í¡¢Ë¡¿Í¡¢ÃÄÂÎ¤òÌä¤ï¤º¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é²ÄÇ½¤À¡£¾ò·ï¤Ï¡Ö°ìÈÌ¸ø³«¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¡Ö2025Ç¯10·î14Æü(²Ð)¤«¤é21Æü(²Ð)¤ÎÈÂ½Ð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤¬¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£ºÇÄã¾ùÅÏ²Á³Ê¤ÏÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÁªÄê¤Ï³èÍÑ·×²è¤ò½Å»ë¤·¡¢¸ø¶¦¶õ´Ö¤ä»ÜÀß¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈÂ½Ð¡¦±¿ÈÂ¡¦ÀßÃÖ¤Ë¤«¤«¤ëÁ´¤Æ¤ÎÈñÍÑ¤Ï¾ùÅÏÀè¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¡£4¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç·¿ºîÉÊ¤À¤±¤Ë¡¢Í¢Á÷¥³¥¹¥È¤ÏÁê±þ¤Ë¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
Êç½¸ÄùÀÚ¤Ï2025Ç¯9·î3Æü(¿å)23»þ59Ê¬¡£ÁªÄê·ë²Ì¤ÎÄÌÃÎ¤Ï9·îÃæ½Ü¤Ç¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿±þÊç¼Ô¤Î¤ß¤ËÏ¢Íí¤¬Æþ¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢9·î²¼½Ü¤Ë·ÀÌóÄù·ë¤ò¹Ô¤¤¡¢2025Ç¯10·î14Æü(²Ð)¤«¤é21Æü(²Ð)¤Î´ü´Ö¤Ç°ú¤ÅÏ¤·¡¦ÈÂ½Ð¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¾Ü¤·¤¤Êç½¸Í×¹à¤ä±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯ Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ¤è¤·¤â¤È waraii myraii´Û¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£±þÊç¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ï¡¢2025Ç¯8·î27Æü(¿å)12»þ¤Þ¤ÇÀìÍÑ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹(kobo-project@yoshimoto.co.jp)¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£