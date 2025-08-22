ジェントルモンスターが銀座に新たな旗艦店をオープン。人間の内面を映すアートとアイウエアが交差する体験空間
韓国発のグローバルファッションアイウエアブランド、ジェントルモンスター（GENTLE MONSTER）が、東京・銀座に国内2店舗目となるフラッグシップストアをオープンしました。2024年に誕生した青山店が、オープン直後から記録的な来店者数を集め“必ず訪れるべき場所”として存在感を確立したのに続き、今回の銀座店はより多くの人々にブランドの世界観を体感させる拠点となります。
Courtesy of GENTLE MONSTER
店内は、人間の内面を探求するコンセプトをもとに構築され、空間全体がアートとファッションを横断するインスタレーションとして設計されています。赤い床に立つ「巨人」のオブジェは訪れる者に強烈な印象を与え、光を受けて輝く「星」のオブジェは、個性や感情といった人間の内なるアイデンティティを象徴。金属でつくられた「カマキリ」や、2階に配された「ジャイアント・ヘッド キネティックオブジェ」が、慣れ親しんだ秩序を壊しながら新しい視点を提示し、来訪者を没入的な体験へと誘います。
Courtesy of GENTLE MONSTER
動く瞳や瞬きを備えた巨大な頭部オブジェは、人間の思考や感情の揺らぎ、他者との関係性を静かに語りかけます。単なる販売空間を超え、アート作品と向き合うようにブランド哲学を感じられる場が銀座に生まれたといえるでしょう。
Courtesy of GENTLE MONSTER
さらに、銀座店では新たに「RXサービス」を導入。レンズ交換や視力検査を通じて顧客一人ひとりに寄り添う体験を提供し、青山店とは異なる顧客接点を生み出しています。ラグジュアリーな実験精神を核に持つジェントルモンスターならではの革新が、ここでも具現化されました。
Courtesy of GENTLE MONSTER
現在、日本国内では青山・銀座のフラッグシップストアに加え、大阪・阪急うめだ本店でも展開中。オンラインストアと合わせて、ブランドの精神に触れる機会が広がっています。アートとファッションの境界を溶かし、人間の内面を映し出す空間。ジェントルモンスター 銀座フラッグシップストアは、銀座の街に新たな感覚的ランドマークをもたらしています。
Courtesy of GENTLE MONSTER
GENTLE MONSTER GINZA FLAGSHIP STORE
所在地：東京都中央区銀座3-3-13
営業時間：11:00〜20:00
#GENTLEMONSTER
公式サイト：
https://www.gentlemonster.com/
