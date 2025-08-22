米１０年債利回り上昇 米経済指標を受けて利下げ期待が後退＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 米経済指標を受けて利下げ期待が後退＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間05:29）

米2年債 3.790（+0.042）

米10年債 4.324（+0.033）

米30年債 4.917（+0.022）

期待インフレ率 2.392（+0.032）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りが上昇。明日のジャクソンホールでのパウエル議長の講演に集まる中、本日発表の一連の米経済指標を受けて、利回りは上昇。特に８月調査の米ＰＭＩ速報値が予想を大きく上回り、分岐点である５０を下回っていた製造業が５０を回復したことが反応をけん引した。



これを受けて短期金融市場でも、明日のパウエル議長の講演を前に、利下げ期待を後退させており、９月ＦＯＭＣでの利下げ期待の確率は発表前の８０％程度から７０％程度まで低下。また、年内の利下げも２回を完全に織り込めない状況となった。



２－１０年債の利回り格差は＋５３（前営業日：＋５４）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

