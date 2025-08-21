セサミストリートが「Samansa Mos2」と初コラボ！ボーイズライクなファッションアイテムとナチュラルテイストなホームキーピンググッズを発売
世界中で愛される「セサミストリート」が、「Samansa Mos2(サマンサ モスモス)」のレーベル「SM2(エスエムツー)」と雑貨ラインの「Samansa Mos2 home’s(サマンサ モスモス ホームズ)」と初めてのコラボレーションを果たした。エルモやビッグバードなどおなじみの人気キャラクターをデザインしたアイテム全14型を、全国の「Samansa Mos2」店舗(※)および「CAN ONLINE SHOP」「ZOZOTOWN」「楽天ファッション」にて展開する。
【画像】セサミストリートと「Samansa Mos2」のコラボアイテムを見る
※アウトレット店舗を除く。「Samansa Mos2 home’s」は取扱い店舗のみ
■ボーイッシュなアイテムがずらり！「SESAME STREET meets SM2」
ボーイズライクなアイテムを提案する「SM2」からは、Tシャツやボウリングシャツなどのトップスに加えて、ポシェットやキャップなどのファッション小物を展開。
トップスは、エルモとクッキーモンスターのモノクロ写真をプリントした「フォトプリントTシャツ」(4950円)に、クッキーモンスターのワッペンがアクセントの「ワッペン付ボウリングシャツ」(4950円)、差し色にぴったりな「刺繍Tシャツ」(4290円)、ヴィンテージTのようなグラフィックがあしらわれた「プリントアソートTシャツ」(4290円)の全4型。いずれも5000円以下で手に入るのがうれしい！
小物類も遊び心たっぷりなラインナップ。「ぬいぐるみポシェット(※)」(5390円)はスマホやイヤホン、小さなお財布が入っちゃう容量。ナイロン素材で軽く通気性のいい「刺繍キャップ」(4950円)や、スポーツテイストの「フェイス刺繍ラインソックス」(2090円)、スマホやパソコンにペタリと貼りたい「5枚入りステッカーSET」(1760円)、アイロン接着できる「3枚入りワッペンSET」(2750円)と、どれもモチーフのキャラクターが冴えるデザインがすてき！
※「ぬいぐるみポシェット」はサンプル商品のため実際の商品と仕様が異なります。
■「SESAME STREET meets Samansa Mos2 home’s」ナチュラルなムードが魅力
とびきりポップな「SM2」とは対照的に、「Samansa Mos2 home’s」のコラボアイテムはナチュラルカラーを取り入れているのが特徴。どんなインテリアにも映えるから、ぜひ取り入れてみて！
エルモとクッキーモンスターの刺しゅうにヒッコリーストライプを掛け合わせたシリーズは、「刺繍エプロン」(6600円)、「キャンバスバッグ」(5500円)、「刺繍スリッパ」(3850円)の3点。いずれもレッドとブルーの2色展開で、シリーズでそろえたくなる！
小物は、かわいいボトルケースにタオルハンカチが入れられた3種類の「ケース入りハンカチ」(2750円)と、クッキーモンスターをフィーチャーした2種類の「ポーチ付きエコバッグ」(5390円)のふたつ。プレゼントにしても喜ばれそう！
以上のアイテムは、現在絶賛発売中。取り入れやすさにこだわった「Samansa Mos2」のコラボコレクションをぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Sesame Workshop
