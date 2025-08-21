22日は休養日…「父親リスト」入り以降では初

【MLB】ロッキーズ 8ー3 ドジャース（日本時間21日・デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地デンバーで行われたロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。今季10度目のマウンドは、4回で66球を投げて9安打3奪三振5失点で降板し、今季初黒星を喫した。試合後に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は、大谷の交代理由を明かした。

初回先頭の第1打席で二塁打を放つも、後続が続かず無得点に終わった。その後、マウンドに上がり3者凡退に封じたが、2回に2失点。3回はゼロに抑えるも、4回に連打を浴び、守備が乱れる間に3点目を失った。続くモニアック、ドイルに連打を許し、続くアルシアの痛烈な打球は大谷の右脚を直撃して内野安打。大谷は痛そうな様子で足を引きずり場内は騒然となった。

その後トレーナーらが駆け付けたが、大谷は投球練習で状態を確認して続投。しかし、右前適時打を許して5点目を許すと、マウンドでは膝に手をついてうなだれた。想定していた5イニングを投げることなく降板。被安打9本は2021年9月10日（同11日）のアストロズ戦に並び、自己ワーストタイだった。試合後、ロバーツ監督は「今日はショウヘイのベストではなかった。速球はいつもと比べて良くなかったし、変化球もキレがなかった。カットボールも同じ。今日は彼の日じゃなかった」と肩を落とした。

また、大谷を交代させた理由について指揮官は「スコアが少し（離れたのと）、そして（筋肉が）こわばったのが大部分だ」とした。また、大谷の患部の状態については「腫れていた」としつつも「幸運にも膝ではなく、もも（大腿）だった」とし、少し安堵していた。

一方で、「でも、もろに（打球が）当たったので、現在は治療を受けている。試合が進むにつれて、もっと（筋肉が）こわばると思った」とし、無理させない意向とした。大谷は明日21日（同22日）は休養日になることを指揮官が説明しており、真美子夫人の第1子出産のため「父親リスト」以降では初の休みとなる。休養期間を経て、状態の回復を待ちたいところだ。（Full-Count編集部）