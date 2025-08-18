インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、美容専門医師転職エージェント「美容医局」と共同で調査したアンケート「美容医師役が似合うと思う男性芸能人」の結果を紹介しています。

調査は、7月22〜30日にかけて、男女1000人にインターネットで実施。

3位はディーン・フジオカさんでした。63票を獲得。回答者からは「見た目が似合いそうだから」（20代・女性）、「整った顔立ちと端正なたたずまいが『美容』や『美』に関心を持つ医師像にピッタリだと感じるから」（30代・男性）、「艶っぽい方でぴったりです」（40代・男性）、「美を追求していそうだから」（50代・男性）などの声が寄せられたということです。

2位はGACKTさんで、67票でした。回答では、「かっこいいから」（10代・女性）、「美容に力を入れているから」（20代・男性）、「雰囲気があって器用そう」（40代・男性）、「美にこだわってそうなので」（40代・男性）、「自身に完成された美しさがあるので、こうなれるかもという希望や信頼が持てそうだから」（50代・女性）といった感想が見られたということです。

1位は木村拓哉さんで、103票でした。投票した人からは「かっこいいから」（10代・女性）、「イケメンだから」（20代・女性）、「完璧な手術をしてくれそうだから」（30代・女性）、「何しても似合う」（40代・男性）、「50代でもかっこいい！」（50代・女性）などのコメントが集まったということです。