夫「1日出掛けていい？」その裏で動いていた秘密のミッションが話題に！「会った事もないけど」「なんていいお父さん」【ママリ】

優しさに心が温まる

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、杏(@apricot_candy_a)さんの投稿です。

ある日、夫から「1日出掛けていい？」と聞かれた杏さん。快く送り出したその日、実は夫はひとりで「あるミッション」のために出かけていたことが判明します。それがこちら。

Ⓒapricot_candy_a

夫が｢1日出掛けていい？｣って言うから送り出した日。娘が読みたがってた本(絶版)を探し回ってた。本の状態と内容の確認をしたかったのと、見付からなかったときにガッカリさせないように黙ってたらしい。不公平にならないように、息子にも絵本を買ってきてくれた。夫のこういうところが本当に好き。

夫がひとりで出かけていた理由、それは娘さんがずっと読みたがっていた絶版の本を探すことでした。本の状態や内容をしっかり確認したく、そして見つからなかったときに娘をがっかりさせたくなかったという理由から、黙っていたのだそうです。そして、息子さんには絵本を購入してくるという優しい心遣い。とても素敵です。この投稿には「聞いてるだけで、会った事もないけど好き」「自分のためじゃなく子供たちのために黙って探すなんて、なんていいお父さん&ダンナ様！」といったリプライがついていました。「見えない優しさ」に心がじんわり温まる投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）