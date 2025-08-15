timelesz¼ÄÄÍÂçµ±¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Ë¡ÈÈô¤Óµé½Ð±é¡ÉÁûÆ°¤ÎÍ¾ÇÈ¡©¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡È°ÛÊÑ¡É
¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¦°Ê²¼¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¡Ë¤ÎÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ë¡¢¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö8·î3ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Ë¡¢timelesz¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¼ÄÄÍÂçµ±¤µ¤ó¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¾¾ÅçÁï¤µ¤ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢ÂçÅÔ²ñ¡¦¿·½É¤ËÀ¸¤Êª¤ò¸Æ¤ÓÌá¤¹´ë²è¡Ø¿·½ÉDASH¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ë»Å»ö¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬°ìÊý¤Ç¡¢°ìÉô¤Îµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ê¸½¡¦STARTO ENTERTAINMENT¡Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼ÄÄÍ¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëJr.¤È¤·¤Æ¤Î²¼ÀÑ¤ß·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡ÈÈô¤Óµé¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¡£Netflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Øtimelesz project¡Ù¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¿·¿Í¤À¡£¤·¤«¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Í£°ì¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ÎÌ¤·Ð¸³¼Ô¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤À¤Û¤È¤ó¤É¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Jr.¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¸Å»²¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö½çÈÖ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¡ÈÉÔ¸øÊ¿¡É´¶¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤´¤¯¾¯¿ô¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤òSNS¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Ï5Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¡Øº£²ó¤Î½Ð±é¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ù¡ØÌ¤½Ï¤Ç»ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢´¶¼Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î»Å»ö¤Ë¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¡¢¡È¼Õºá¡É¤Ë¤â¶á¤¤¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¼ÄÄÍ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¡Ø#Âç¤¤¯µ±¤±¼ÄÄÍÂçµ±¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òºî¤ê¡¢Èà¤Ø¤Î·ãÎå¥³¥á¥ó¥È¤òSNS¤ËÂçÎÌÅê¹Æ¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Èà¤Î½Ð±é·ÑÂ³¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢ÊüÁ÷²ó¤ÎTVer¤ÎºÆÀ¸³èÆ°¤ËÊ³µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¼ÄÄÍ¤Î¼¡²ó°Ê¹ß¤Î½Ð±é¤Ë¤âÂç¤¤ÊÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤À¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ¸³«¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢Í½¹ð±ÇÁü¤ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢²áµî¤ÎÊüÁ÷²ó¤òTVer¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤½¤Î²ó¤Î½Ð±é¼Ô¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ä¤¤ÇPR¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢3ÆüÊüÁ÷Ê¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¾¾Åç¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ï¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ì½ï¤Ë´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ì¯¤ÊÅê¹Æ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖX¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ø#¾¾ÅçÁï etc¡Ù¤È¡¢¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤¼¤«¡Øetc¡Ê¤½¤ÎÂ¾¡Ë¡Ù°·¤¤¡£´Î¿´¤Î¼ÄÄÍ¤µ¤óËÜ¿Í¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹Ì¾Á°¤Î¥¿¥°¤Ï¡¢ÊüÁ÷Á°¤äÊüÁ÷¸å¤ÎX¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¼ÄÄÍ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Èà¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¸ø¼°X¤Ç¤â¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢´ê¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£