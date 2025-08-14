10色の推し色琥珀糖で推し活を彩る♡話題の「こうぶつヲカシ」
まるで本物の鉱石のように美しい、推し色の琥珀糖「こうぶつヲカシ」が、2025年8月8日よりハラペコラボ公式オンラインストアで販売開始♡全10色のラインナップで、自分や大切な人の“推し色”を選ぶ楽しみも。ひとつひとつ職人の手で丁寧に作られたアートスイーツは、見た目も味も心ときめく新体験。SNS映えも抜群なこの新感覚スイーツで、推し活もギフトももっと特別に彩ってみませんか？
推し活にもギフトにもぴったり♡
「推し色のこうぶつヲカシ」は、アートとスイーツを融合させた特別な琥珀糖。推しカラーのアクリルスタンドと並べてSNSに投稿したり、誕生日ケーキに飾ったりと、使い方は無限大。
さらに贈る人の“好きな色”や“誕生石カラー”を選べるから、大切な人へのギフトにも◎。カラフルな見た目と、選ぶ楽しさを兼ね備えた新感覚スイーツです。
全10色×10種類の風味が魅力
宝石のような美しさを誇る「こうぶつヲカシ」は、見た目だけでなく味にもこだわりが♡各カラーごとに異なる風味がついていて、天然由来の着色料を使用。
リキュールや果汁、黒ごまペーストなどを使用し、味わいも個性豊か。※アルコールは加熱処理済。
＜フレーバー＞
red：カシス味／yellow：レモン味／pink：ピーチココナッツ味／green：ラフランス味／purple：ブルーベリー味／blue：ミント味／light blue：サイダー味／orange：みかん味／white：マスカット味／black：黒ごま味
価格やラインナップをチェック！
推し色のこうぶつヲカシ
価格：3,480円（税込）
内容量：55g
カラー：全10色
箱サイズ：11.5×11×3.5cm
推し色のこうぶつヲカシの小箱
価格：2,480円（税込）
内容量：35g
カラー：同上
箱サイズ：9×6.5×3.5cm
こうぶつヲカシ小箱コンプリートセット（10箱）
価格：22,220円（税込）
こうぶつヲカシコンプリートセット（10箱）
価格：33,330円（税込）
推し色シリーズコンプリートセット（20箱）
価格：55,550円（税込）
購入はハラペコラボ公式オンラインストアにて、2025年8月8日(金)12:00～9月4日(木)12:00の期間限定で受注販売されます。詳細・予約は公式サイトへ。
※いずれも直射日光・高温多湿を避けて保存。賞味期限は出荷日より2週間以上あるものを発送。
この夏は、推し色スイーツで心ときめく時間を♡
宝石のように美しい琥珀糖で、推しへの想いを彩る「推し色のこうぶつヲカシ」。アート性の高いデザインと選べるカラー、そして個性豊かな風味が魅力です。
推し活のひとときや大切な人への贈り物にぴったりなこの限定アイテムで、日常に特別な彩りを加えてみてください♡ 予約はお早めに♪