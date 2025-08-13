「監督になったとき、生徒と一生付き合える監督になろうと思った。野球部は『家族』。真剣に本気で向き合ってきた。そういう信頼関係のもとでやってきたから、ずっと続けられているのかなと思いますね」

【もっと読む】前代未聞！ 広陵途中辞退の根底に「甲子園至上主義」…それを助長するNHK、朝日、毎日の罪

広島・広陵高の中井哲之監督（63）の言葉である。1990年に27歳の若さで母校の野球部監督に就任。商業科の教員として85年に広陵のコーチ兼副部長に就いて以降、2度のセンバツ制覇を果たすなど、高校球界を代表する名将としてその名をとどろかせてきた中井監督が、日刊ゲンダイの取材に答えたのは2019年の春の甲子園出場時のこと。当時で指導歴は35年目、「監督を長く続ける秘訣は？」と問うと、間髪を入れずに返ってきたのが冒頭の答えだった。

全員一緒、全員家族――を合言葉とする名門校が、そのモットーに反する不祥事で開催中の夏の甲子園を途中辞退。1月に部内のルールを破ったとされる当時1年生の下級生部員が、上級生から代わる代わる暴行を受けていたとする事案が大会前からSNSによって拡散された。7日の旭川志峯（北北海道）に勝って初戦を突破すると、不祥事に対する学校や高野連の対応に批判が殺到し、部員への誹謗中傷もエスカレート。初戦前日の6日には、監督・コーチを含めた新たな暴力事案がSNSに投稿され、ついに前代未聞の途中辞退に追い込まれたわけだが……。

「被害部員の保護者が投稿したSNSでは、1月の暴力事案発覚後、被害部員が中井監督から口止めを強要されたような記述もあり、中井監督への批判も加速しています。学校側は途中辞退の理由を、野球部寮に爆破予告があったこと、一般生徒が登下校時に追いかけられたりする事態が起きていることなどを挙げ、『生徒を守ることが最優先』としていたにもかかわらず、衝撃の辞退から一夜明けた11日には、野球部のグラウンドから金属バットの打球音が響いていた。爆破予告があって生徒の身が危険にさらされているとしているのに、練習をさせるのは矛盾している。ここでも学校と野球部の対応が問題視されているのです」

とは、地元マスコミ関係者だ。

部員153人が閉鎖的な寮で360日

19年の日刊ゲンダイのインタビューで、中井監督はこうも言っていた。

「（自分の）親父が就任当初からずっと、『他人の方から信頼されてお子さまを預かっているのだから、きちんと最後まで面倒を見ろ』と言ってくれていた」

「子どもたちは高校野球で人生が終わるわけじゃない。その後の人生の役に立てる『野球道』でないといけない」

「ウチの子が小、中学校時代のチームに挨拶に行って、『本気で野球をやりたい、男とか人を学びたいやつは広陵が絶対にいい』と言っているという話を聞いたり、卒業生が『僕の子どもを預けるまで続けてください』と言われると非常にありがたいです」

今聞けば、ブーメランのように返ってくる指導方針、哲学ばかりだ。

「部員の数を制限して野球部を管理する高校が増える中、広陵は今年も部員153人の大所帯。強制ではないとしながら、全部員が学校の敷地内に建てられた『清風寮』で全寮生活を送る。部員が実家に戻れるのは、年末年始の5日間だけ。上級生と下級生が一緒になって生活することが、中井監督が誇る『全員家族』のバックボーンになっているわけですが、どうしたって上下関係が生じる野球部で、150人超もの部員が閉鎖的な空間で一緒に生活すれば、どんなに立派な指導哲学があっても綻びが生じる。6日には一連の暴行事案とは別に、元野球部員の父親が実名で“我が子も広陵野球部内で暴行を受けた”とSNSに投稿し、警察に被害届を提出して現在捜査中だと明らかにしています。『全員家族』の裏で、部内暴力の常態化も指摘され始めています」（前出の地元マスコミ関係者）

日刊ゲンダイのインタビューで中井監督は最後にこう言っていた。

「しがみついてまで監督をやり続けたいとは思わない。必要とされればやるし、そうでなければ潔く身を引く」

◇ ◇ ◇

今回の事件は、いわば「甲子園至上主義」の歪みが招いた惨劇と言っても過言ではない。だとすれば、その“元凶”とは何なのか。高校野球を取り巻く異様な実態とは。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。