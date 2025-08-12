この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が徹底解説！「疲れを取るには夜のお風呂＋水一杯が最強」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【疲れを取る 方法】簡単なのにやってない人が意外に多い疲れを取る為の方法をお伝えします。」で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡由美子氏が、日々の疲れを効率良く癒やすための“意外とやっていないけれど超簡単な方法”を語った。



片岡氏は「疲れを取るための秘訣としては、血流を回すこと」「これを見た後にも、ぜひやっていただきたい」として、最もおすすめの習慣として“夜寝る前の入浴”を挙げた。一方で「お風呂は入ってるんだけど朝入ってるよとか、眠る前じゃないんだよねっていう方とか、シャワーで済ませてしまうとか...」と、多くの人が取り入れ損ねていることに言及。特に、夜の入浴が睡眠の質を上げ、翌朝の疲労回復につながることを強調した。



さらに片岡氏は、「長く入らなきゃいけないっていう思い込みがあって、それが実は間違い」と明かし、「熱めかなっていうぐらいの温度で2分から5分で十分」とアドバイス。入浴前には「体がカラカラになってると汗がかけなくなってしまうので、お水を一杯飲んでから」がおすすめだという。「夜に眠れる前にお水を1杯飲んでからお風呂に入る。その時の温度がちょっと熱いかなっていうぐらいで、2分から5分試してください」と語った。



また、カイロプラクター歴20年、施術実績4万人以上の片岡氏は、カイロプラクティックを「もともと予防医学と言われるもの」と改めて紹介。「子供のうちから受けることで、病気になりにくい体を作る」という思いからYouTubeで情報発信を続けていると明かした。動画の最後では、「お子様がいるお友達にもシェアしていただけたら、みんなで元気になれる」と呼びかけて、締めくくった。