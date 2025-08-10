3年連続40号達成で本塁打王争いは1本差の接戦

【MLB】ドジャース 9ー1 Bジェイズ（日本時間10日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地ブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で出場し、40号本塁打を含む4打数2安打2打点の活躍を見せた。所属球団での最初の2年間に放った本塁打数は通算94本となり、歴代5位のマーク・マグワイア（カージナルス）に並んだ。1位は1920〜1921年のベーブ・ルース（ヤンキース）の113本で、その差は19本。記録更新への期待が高まっている。

MLB公式サイトのサラ・ラングス記者は、1つの球団で最初の2年間における本塁打数の歴代順位を紹介。首位は1920〜21年のベーブ・ルース（ヤンキース）113本、次いで2001〜2002年のアレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）109本、1960〜1961年のロジャー・マリス（ヤンキース）100本、1990〜1991年のセシル・フィルダー（タイガース）95本と続く。

この日の大谷は初回の第1打席こそ空振り三振に倒れたが、3回2死で中前打を放ち8試合連続安打。5回にはバジットのシンカーをバックスクリーンへ運ぶ40号を放った。打球速度は107.8マイル（約173.4キロ）、飛距離417フィート（約127.1メートル）、角度27度の一発で、本塁打王争いではカイル・シュワーバーに1本差と迫った。

大谷は今年5月と2023年6月に月間15発を記録したこともあり、持ち前の爆発力を発揮すれば残り45試合でトップに並ぶことも十分に可能だ。残りのシーズンで何本上乗せできるか、目が離せない。（Full-Count編集部）