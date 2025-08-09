１日１食で調整することも。TWICEモモが実践する【ダイエット＆体型キープ】の簡単ルール
引き締まりつつ程よくカーヴィでセクシーな体型で一般人からだけでなく、同業アイドルたちにとっても憧れの的となっているTWICEのモモ。デビュー当時は体重が増えるのが怖くて「氷だけ食べていた」「（体重計測の前は）つばを飲み込むのも怖かった」とかなり極端な状態になっていた彼女ですが、「体型を維持し続ける自分なりのやり方がある」と最近語りました。一体どのようにしてダイエット＆体型キープしているのでしょうか？
必要な時は１日１食にして調整を図る
長くアイドルとして第一線を走り続けてきたモモは「極端すぎるダイエットは健康に悪すぎるし、長期的に考えると良くない」ということを悟ったのか、現在はそこまでストイックにダイエットについて考えていないとのこと。それでも「太ってきたなと感じたら１日１食にしている」と明かしています。
飽きないように色々な運動に挑戦する
運動が大好きなイメージがあるモモですが、意外にも「運動をすると精神的に疲れるタイプ」なのだとか。だけど、とにかく運動を続けることを重視していて、ピラティスを１か月行ったら、次はフライングヨガ、次はクロスフィットというように、「飽きないように色々な運動に挑戦している」と語っています。
運動を始めようとすると、「続けられるかな」などと考えているうちに時が経ち結局なにも始められない状態なら、モモのように「とにかく今やってみたいものをやってみる」というマインドを持つようにしましょう。
自分の性格を熟知しているからこそたどり着いたモモのダイエット＆体型キープの簡単ルールをそのまま真似する必要はありませんが、ダイエットにおいては「己を知ること」が重要な第一歩。ぜひ参考にしてみてくださいね。＜text：kanacasper（カナキャスパ）＞
