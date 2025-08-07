8月7日の運勢第1位は乙女座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……乙女座

心から大切に思う異性の、大きな支えになれる日です。話を聞いたり、自分の考えを伝えたり、それから実際に手助けをしたり。どんな行動も、相手にとっては｢これ以上のパートナーはいない｣と思わせるもの。最高の幸せを感じられる恋ができるでしょう

★第2位……牡牛座

あなたを頼りにする人が、いつも以上にたくさん出てくるでしょう。その人たちの期待に応えるだけの実力も運気の後押しも十分！自分のペースやリズムを崩さずに対応してください。振り回されないことが、いい運気を生かすコツです。

★第3位……山羊座

もともとあなたが持っている慎重さが、今日はとてもいい雰囲気で生かされます。重要な局面でこそ、｢ちょっと待てよ｣と思えるはず。そのときには、先を急がずに立ち止まって正解！自分が納得できるまで、じっくりと考えてください。

★第4位……蠍座

お金についても仕事についても、「この時期までにこうなる｣という目標を再確認してみてください。すると、これからの自分がそこに辿り着けそうだと、自信を感じることができる日です。自分にある程度厳しくする前提で考えると、自信が大きくなるでしょう。

★第5位……魚座

今までは気づかなかった相手の魅力を、発見できるでしょう。｢こんな一面があったんだ｣と感じたら、すぐに言葉にして。相手は、本当に大切な部分を理解してもらっていると感じて、愛情を深めてくれるはず。出会った相手でも、魅力を見つけたらすぐに褒めて正解！