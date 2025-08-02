²Û»Ò¤Î¥Ð¥éÀÑ¤ß¤Ë±¿Á÷²ñ¼Ò¤¬NO¡¡¿¼¹ï²½¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉÔÂ¤Ø¡Ö¤Ð¤«¤¦¤±¡×¤Î·ª»³ÊÆ²Û¤¬ÊªÎ®²þ³×¤ò¿ä¿Ê¡¡¥Ñ¥ì¥Ã¥È²½60¡óÃ£À®
¡¡¹©¾ì¤«¤é²Û»Ò¤Ê¤É¤ò½Ð²Ù¤¹¤ëºÝ¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë1È¢¤º¤Ä¼êºî¶È¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÀÑ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤ò¥Ð¥éÀÑ¤ß¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²Û»Ò¤Ï²Ã¹©¿©ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç½ÅÎÌ¤¬Èæ³ÓÅª·Ú¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²Û»Ò¶È³¦¤Ç¤ÏºÇ¶á¤Þ¤Ç¾ïÂÖ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ð¥éÀÑ¤ß¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯²ÙÂæ¤ÎÅ·°æ¤Þ¤Ç¤®¤Ã¤Á¤êµÍ¤á¹þ¤á¤ÆÀÑºÜ¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢ÀÑºÜ¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤Î¤¬ÆñÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÇÊªÎ®¤Î¸úÎ¨²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Ð¥éÀÑ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð±¿Á÷²ñ¼Ò¤«¤éNO¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´íµ¡´¶¤«¤é¡¢ÊÆ²Û¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤Ð¤«¤¦¤±¡×¤Ê¤É¤òÈ¯Çä¤¹¤ë·ª»³ÊÆ²Û¤Ï¡¢ÊªÎ®¤Î¸úÎ¨²½¤È¸½¾ì¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2023Ç¯11·î¤«¤éÊ£¿ô¤Î²þ³×»Üºö¤òÃÊ³¬Åª¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤é¤ÏÈËË»´ü¤äÅ·¸õÉÔ½ç»þ¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯ÉÔÂ¤¬¸²ºß²½¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊªÎ®ÂÐ±þ¤Ï·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7·î28Æü¡¢ËÜ¼Ò¤ÇÈ¯É½²ñ¤ËÎ×¤ó¤À·ª»³Âç²Ï¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÊªÎ®ÂÐ±þ¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â¼çÂÎÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«²ò·è¤·¤Ê¤¤²ÝÂê¡£¶áÇ¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î·ë²Ì¡¢¤ä¤Ã¤È°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤¿¤áÊó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÏÊªÎ®¤ò³°Éô¤Ë°ÑÂ÷¡£¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¾¦ÉÊ½Ð²Ù¤Î¸½¾ì¤ä¾¦ÉÊÀß·×¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î1¤Ä¤¬¥Ð¥éÀÑ¤ß¤«¤é¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÀÑ¤ß¤Ø¤ÎÃÊ³¬Åª°Ü¹Ô¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£Ç¯5·î»þÅÀ¤Ç¡¢´´ÀþÊØ¤Ç¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È²½Î¨¤ò60¡ó¤Ë¹â¤á¤¿¤Û¤«¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤ÎÇ¯·îÉ½¼¨²½¤ä¥Ð¡¼¥¹¡ÊÀÑ¤ß²¼¤í¤·¾ì½ê¡ËÍ½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢3»þ´Ö¤À¤Ã¤¿Ê¿¶Ñ²ÙÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò1»þ´Ö¤ËÂçÉýÃ»½Ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÀÑ¤ß¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤È¤¤¤¦Âæ¤Î¾å¤Ë²ÙÊª¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾è¤»¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È¤Ç±¿ÈÂ¤¹¤ëÊýË¡¡£
¡¡ÃÊ¥Ü¡¼¥ë1È¢¤º¤Ä¼êºî¶È¤ÇÀÑ¤àÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀÑ¤ß²¼¤í¤·ºî¶È¤òÂçÉý¤Ë¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤Î¥µ¥¤¥º¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¶õ¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¤Ê¤êÀÑºÜÎ¨¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ç¤ÏÀÑºÜ¸úÎ¨¤È¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òºöÄê¤·¡¢2023Ç¯11·î°Ê¹ß¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÀÑ¤ß¤ËÅ¬¤·¤¿¥µ¥¤¥º¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤ò½ç¼¡¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ì¥Ã¥È²½Î¨¤Î¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸80¡óÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÊªÎ®´ÉÍýÉô¤Î°¤Éô¿¿ÌéÉôÄ¹¡ÊAI¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¼¼¼¼Ä¹¡¦¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÉôÄ¹¡Ë¤Ï¡ÖÊªÎ®¸úÎ¨¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤òµöÍÆ¤¹¤ì¤ÐÁ´Éô¥Ñ¥ì¥Ã¥È²½¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê²á¤®¤ë¤¿¤á¾¦ÉÊ¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë²½¤¬É¬Í×¡£´ûÂ¸¾¦ÉÊ¤Ï¥â¥¸¥å¡¼¥ë²½¤Þ¤Ç¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´ÊÃ±¤ËÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¼«¼Ò¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤â¿Ê¤á¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÊªÎ®¸úÎ¨²½¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¡£¸½ºß¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÈæÎ¨¤ÏÌó60¡ó¤Ë¾å¤ë¡£
¡¡¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«¼Ò¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¡¢¾¦ÉÊ¤òÆÏ¤±½ª¤ï¤ë¤È¶õ¤Î¾õÂÖ¤ÇÌá¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ÎÍ¢Á÷¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±²ÙÊª¤¬¾è¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÎ®ÄÌ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡½Ð²Ùºî¶È»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤È¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤ÎÇ¯·îÆüÉ½¼¨¤«¤éÇ¯·îÉ½¼¨¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤È¾ÞÌ£´ü¸Â¤Î±äÄ¹¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡¡²Û»Ò¡¢¿©ÉÊ¶È³¦¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡ÈÀèÆþ¤ì¡¦Àè½Ð¤·¡É¤È¾Î¤·¾ÞÌ£´ü¸Â¤Î¸Å¤¤½ç¤Ç½Ð²Ù¡¢Ç¼ÉÊ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Ç¯·îÉ½¼¨¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎ®ÄÌÃÊ³¬¤Ç¤Ïºß¸Ë¤Î¥í¥Ã¥È´ÉÍý¤¬ÍÆ°×¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüÉÕÃ±°Ì¤Î¥Ô¥Ã¥¥ó¥°ºî¶È¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤áÊªÎ®¤ä¾®Çä¤Î¸½¾ìÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ¯·îÉ½¼¨¤ÏÉÔÎÉÉÊ¤¬Ëü¤¬°ìÈ¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë²ó¼ýÈÏ°Ï¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤ä¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¾ÞÌ£´ü´Ö¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ç¤¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤¹¤Ù¤¯¡¢1Æü¤Î¸¡ºº´ü´Ö¤òÀß¤±¤Æ¤«¤é½Ð²Ù¤·¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤Î±äÄ¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ç¯·îÉ½¼¨¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎã¤¨¤Ð¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬30Æü¤Î¾ì¹ç¡¢º£·îËö¤Ëºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¿ôÆü¤Ç¾ÞÌ£´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤ò¿¤Ð¤·¤¿¾å¤ÇÇ¯·îÉ½¼¨¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢ºÆÅÙ¸¡ºº¤·¤¿¤ê¡¢Êñºà¤ä¾¦ÉÊ¡Ê¸¶ºàÎÁ¡Ë¤Î¸«Ä¾¤·¤ò½ç¼¡¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß¡¢Ç¯·îÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï34ÉÊ¡£º£´ü¡Ê3·î´ü¡Ë¡¢10ÉÊ¤ÎÄÉ²Ã¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊªÎ®¸úÎ¨²½¤Ï°ì´ë¶È¤ÎÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢Æ±¼Ò¤Ï¿·³ã¸©Æâ¤Î²Û»Ò¥á¡¼¥«¡¼6¼Ò¤¬¶¦Æ±¤·ÊªÎ®¤Î¸úÎ¨²½¤òÌÜ»Ø¤¹¸¦µæ²ñ¤Ë»²²è¡£º£¸å¡¢ÃÏ°è¥á¡¼¥«¡¼¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÃ±°Ì¤Ç¤Î¶¦Æ±ÇÛÁ÷»öÎã¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡£