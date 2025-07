オランダの逸材はステップアップが期待されている。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、RBライプツィヒに所属する22歳のオランダ代表MFシャビ・シモンズはチェルシー入りを熱望しているという。



パリ・サンジェルマンの下部組織であるシャビ・シモンズは2022年1月に同クラブのトップチームに昇格すると、これまではPSVやライプツィヒへのレンタル移籍で経験を積むことに。ライプツィヒで圧巻の活躍を見せると、今冬には最大8000万ユーロの移籍金でライプツィヒへの完全移籍を決断。昨季もブンデスリーガで25試合に先発出場し、10ゴール7アシストと躍動していた。





