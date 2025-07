おいしさそのまま！ 大人気「I’m donut？」初のグルテンフリー専門店がオープン(東京・表参道）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は渋谷エリアにオープンした「I’m donut?」の新ブランド。幅広い層が楽しめる小麦を使わないグルテンフリーのドーナツを召し上がれ。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

I’m donut? グルテンフリー(東京・表参道)

ワクワク感たっぷりのドーナツ 写真:お店から

2025年6月、表参道駅から徒歩5分ほどの場所に、生ドーナツ専門店「I’m donut ?」初のグルテンフリー専門ブランド「I’m donut? グルテンフリー」がオープンします。

小麦アレルギーなどの理由で「みんなと同じものを楽しめない」と感じていたお子様の声をきっかけに「安心して手に取り、思い出になるような味と食体験を届けたい」という思いから生まれたお店です。

独自製法の生地 写真:お店から

生地には小麦の代わりに国産の米粉を使用し、水分や甘みのバランスをとるために、カボチャやバナナなどの素材を練り込むなど、独自の製法を採用。水分をたっぷり含んだしっとりした生地を高温で一気に揚げることで、ふわっと膨らみ、驚くほど軽やかでやさしい食感に。「I’m donut?」の生ドーナツのような食感を、小麦を使わずに再現するために、これまで数々のブランドで培ってきた製法・技術・経験を惜しみなく注ぎ込み、見た目も味も一切妥協のないグルテンフリードーナツを作り上げたそう。

店名は、子どもたちにも親しみやすく、読みやすいようカタカナ表記に。シグネチャーでもある「?」のロゴは、ゲームのようなポップな要素が込められており、“遊び心”や“ワクワク感”を表現しているそう。メタリックな外観が目を引く店舗は、壁や看板などもポップで明るい雰囲気。ショーケースにはカラフルで映えるトッピングのトーナツが美しく並び、どれを選ぶか思わず迷ってしまいます。

テイクアウト専用で提供されるのは、全8種類のこだわりドーナツ。リングドーナツとクリームドーナツ、どれもグルテンフリー生地を使用し、素材のおいしさを引き出しています。

リングドーナツ 写真:お店から

リングドーナツで注目は、シンプルで素材の味わいが際立つ「I’m free?(アイムフリー?)オリジナル」356円。グルテンフリーのプレーン生地に、優しい甘さのきび糖をまぶしています。濃厚な味わいを楽しみたい方には「I’m free ? カカオ」388円がおすすめ。ココアを混ぜ込んだ生地で、ほろ苦さと深い香りが広がります。さらにチョコ好きにはたまらない「キャラメルナッツ」496円もラインアップ。キャラメルチョコレートと、キャラメリゼした自家製のナッツをトッピングした贅沢な一品です。そして甘酸っぱい「いちごチョコレート」475円は、見た目も華やか。苺の風味とチョコのコクが絶妙にマッチします。

クリームドーナツ 写真:お店から

クリームドーナツの「カスタード」529円は、プレーンのグルテンフリー生地に、米粉を使用した自家製カスタードクリームをたっぷり詰めた一品。隠し味にきび糖を入れており、より濃厚なクリームになっています。「ピスタチオクリーム」637円は、イタリア産のピスタチオペーストと九州産生クリームを合わせた、濃厚なオリジナルクリームが主役。生地との相性も抜群です。さっぱり系が好きな方には「フランボワーズ」583円がおすすめ。酸味のあるフランボワーズピューレに、九州産生クリーム、クリームチーズを合わせた爽やかでさっぱりとしたクリームが口いっぱいに広がります。最後は「チョコレートクリーム」583円。ココアを混ぜ込んだ生地のドーナツに、チョコを合わせた米粉のカスタードクリームを溢れんばかりに詰め込んでいます。通常は薄力粉で作るカスタードを、グルテンフリー仕様に一から開発したこだわりの逸品です。

小麦を控えている方もそうでない方も楽しめるリッチで満足度の高いドーナツは、手土産にもぴったり。素材の魅力を丁寧に引き出したおいしいドーナツを味わいに、足を運んでみてはいかがでしょう。

【店舗からの注意事項】

※本ブランドの商品は、小麦を使用しておりません。また通常店舗とは独立した専用の製造環境でお作りしておりますが、微量のコンタミネーションを完全に排除することは難しいため、アレルギーをお持ちの方などは、ご購入・お召し上がりの際は十分ご留意ください。

※ドーナツ生地に関して、原材料に動物由来の食材(肉・魚・卵・乳製品・はちみつなど)は使用していません。

※価格は税込。

<店舗情報>◆I'm donut? グルテンフリー住所 : 東京都渋谷区神宮前5-53-4TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香

