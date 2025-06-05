¾ÆÇä¤³¤½²È¤Çºî¤ë¤Ù¤¡ª¡¡¤¤¸¤ÞÎ®¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¾ø¤·¾ÆÇä¡×¤Ê¤éñ»Ò¤è¤ê¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ
¡Ú²èÁü¤Ç³ÎÇ§¡Û¾ÆÇä¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¾ø¤·¤¢¤²¤ë¥³¥Ä¤Ï¡ÖÌîºÚ¤ÎÃÖ¤Êý¡×¡ª
¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ëÎÁÍý²È¤Î¤¤¸¤Þ¤ê¤å¤¦¤¿¤µ¤ó¤¬¡¢ÎÁÍý¤Î´ðÁÃ¤ä¥³¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
Ä´Íý¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥³¥Ä¤ä¡¢ÎÁÍý¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¾å¼ê¤¯¤Ê¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢Ã¯¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥ëÈë¥Æ¥¯¡¢ÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤Ê¤É¡ÖÎÁÍý¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¸ì¤ë¤¤¸¤Þ¤µ¤ó¤Îyoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¤¸¤Þ¤´¤Ï¤ó¡×¤«¤é¡¢ÊÔ½¸Éô¸·Áª¤Îµ»ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾ÆÇä¤ò¼êºî¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÉ¬¸«¡ª¡¡¥¹¥×¡¼¥ó1ËÜ¤Ç´ÊÃ±¤ËÊñ¤à¥³¥Ä¤âÅÁ¼ø
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¾ÆÇä¤Ï¡¢¾ø¤·´ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²È¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ²Ð¤òÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£Èé¤ÇÊñ¤à¤È¤¤â¡¢¥¹¥×¡¼¥ó1ËÜ¤¢¤ì¤Ð´ÊÃ±¤ËÊñ¤á¤Þ¤¹¤è¡£Êñ¤ßÊý¤Î¥³¥Ä¤â¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÍß¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£ÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¡¢ÂçËþÂ¤Î°ì»®¤Ç¤¹¡ª
¡ÚºàÎÁ¡Û
¾ÆÇä¤ÎÈé¡§12Ëç¡¡
ÆÚ¤Ò¤Æù¡§200g¡¡
¶Ì¤Í¤®¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡§1/4¸Ä
¾®ÇþÊ´¡§¾®¤µ¤¸1
¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎºÙÀÚ¤ê¡§150g
¤â¤ä¤·¡§100g
¿å¡§100ml
¤·¤ç¤¦Ìý¡§¾®¤µ¤¸1
¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡§¾®¤µ¤¸1
º½Åü¡§¾®¤µ¤¸1
¤´¤ÞÌý¡§¾®¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦Ìý¡¢¿Ý¡¢¤«¤é¤·¡§³ÆÅ¬µ¹
¢£ºî¤êÊý
ÆÚ¤Ò¤Æù200g¤ò¥Ü¥¦¥ë¤ËÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¾ÆÇä¤Ë¤Ï»é¿È¤ÎÂ¿¤¤Çò¤Ã¤Ý¤¤ÆÚ¤Ò¤Æù¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÆÚ¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë·Ü¤Ò¤Æù¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª
¤Þ¤º¤ÏÆù¤À¤±¤ÇÎý¤ê¤Þ¤¹¡£¤²¤ó¤³¤Ä¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë´¶¤¸¤ÇÆù¤òÄÙ¤·¡¢Ìß¤Ä¤¤Î¤è¤¦¤ËÊÖ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÄÙ¤·¤Þ¤¹¡£Æù¤òÎý¤ë¤ÈÇ´¤êµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¸Ç¤Þ¤ë¤Þ¤ÇÎý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£Àè¤ËÆù¤ÎÇ´¤ê¤ò½Ð¤¹¤È¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤¤ËÆëÀ÷¤ß¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´Ì£ÎÁ¤Î¤·¤ç¤¦Ìý¾®¤µ¤¸1¡¢¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¾®¤µ¤¸1¡¢º½Åü¾®¤µ¤¸1¡¢¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
»ØÀè¤¬Ë¢Î©¤Æ´ï¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Çº®¤¼¤Þ¤¹¡£
Ä´Ì£ÎÁ¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¶Ì¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
Æù¤ò¥Ü¥¦¥ë¤ÎÃ¼¤Ë´ó¤»¡¢¶õ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¶Ì¤Í¤®¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê1/4¸ÄÊ¬¤òÆþ¤ì¡¢¾®ÇþÊ´¾®¤µ¤¸1¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Þ¤¹¡£
¶Ì¤Í¤®¤ò¾ø¤¹¤È¿åÊ¬¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¿åÊ¬¤¬Î®¤ì½Ð¤ë¤Î¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾®ÇþÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Þ¤¹¡£¶Ì¤Í¤®¤Ë¾®ÇþÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¤é¡¢Æù¤Èº®¤¼¤Þ¤¹¡£
Æù¤À¤Í¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢Èé¤ÇÊñ¤ß¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï12¸Ä¤Î¾ÆÇä¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Æù¤À¤Í¤ò12ÅùÊ¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¥¹¥×¡¼¥ó¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÆù¤À¤Í¤ò4ÅùÊ¬¤·¡¢¤µ¤é¤Ë3ÅùÊ¬¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Á´Éô¤Ç12ÅùÊ¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É12¸Ä¤Î¾ÆÇä¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ÆÇä¤ÎÊñ¤ßÊý¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
º¸¼ê¤Ë¾ÆÇä¤ÎÈé¤ò¹¤²¡¢¥¹¥×¡¼¥ó¤ÇÆù¤À¤Í¤ò¤Î¤»¤Þ¤¹¡£Æù¤ò¤Î¤»¤¿¤é¡¢Æù¤Ë¥¹¥×¡¼¥ó¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°»É¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥×¡¼¥ó¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¾å²¼¤òÊÖ¤·¡¢¿â¤ì²¼¤¬¤Ã¤¿Èé¤òÆâÂ¦¤Ë¤¿¤¿¤ß¤Þ¤¹¡£
¿Æ»Ø¤È¿Íº¹¤·»Ø¤ÇÊñ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¡¢·Á¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¹¥×¡¼¥ó¤òÈ´¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥×¡¼¥ó¤òÈ´¤¤¤¿¤éÆù¤òÈé¤Ë²¡¤·¹þ¤à¤è¤¦¤ËÊ¿¤é¤Ë¤Ê¤é¤·¤Þ¤¹¡£
ÄìÌÌ¤â»Ø¤ÇÊ¿¤é¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¾ÆÇä¤ÎÃæ±û¤ò»Ø¤Ç·Ú¤¯¤Ë¤®¤ê¡¢¤¯¤Ó¤ì¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
´·¤ì¤ì¤Ð¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë12¸Äºî¤ì¤Þ¤¹¡£ñ»Ò¤òÊñ¤à¤è¤ê°µÅÝÅª¤Ë¥é¥¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª
¾ÆÇä¤òÊñ¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾ø¤·¤Þ¤¹¡£¾ø¤·Êý¤¬º£²ó¤Î¡È¤Á¤ç¤¤¥³¥Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌîºÚ¤òÉß¤¡¢¾ÆÇä¤ò¤Î¤»¤Æ¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡×
¾ÆÇä¤Ï¿å¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤º¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤âÀÜ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Åòµ¤¤À¤±¤Ç¾ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
26cm¤Î¤Õ¤¿ÉÕ¤¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎºÙÀÚ¤ê150g¤È¡¢¤â¤ä¤·100g¤òÉß¤µÍ¤á¤Þ¤¹¡£
¾ø¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤ÌîºÚ¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£Éß¤µÍ¤á¤¿¤È¤¤ËÊ¿¤é¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Æ÷¤¤¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤ÌîºÚ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤Î¤³¤ÏÆ÷¤¤¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥ì¥¿¥¹¡¢ÇòºÚ¤Ê¤É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÌîºÚ¤òÉß¤µÍ¤á¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¡¢¾ÆÇä¤òÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¤Õ¤¿¤¬ÊÄ¤Þ¤ë¹â¤µ¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤·ÊÄ¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÌîºÚ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Õ¤¿¤¬Äù¤Þ¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡¢¿å100ml¤òÆéÈ©¤«¤é²Ã¤¨¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤«¤éÅòµ¤¤¬½Ð¤Æ¼ÑÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢¼å²Ð¤Ç6Ê¬¾ø¤·¤Þ¤¹¡£
6Ê¬·Ð²á¤·¤¿¤é¡¢¤Õ¤¿¤ò¼è¤ê²ÐÄÌ¤ê¤ò¤ß¤Þ¤¹¡£
¾ÆÇä¤Î¾å¤«¤éÆ©ÌÀ¤ÎÆù½Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤é²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¾Úµò¤Ç¤¹¡£²Ð¤ò»ß¤á¤ÆÀ¹¤êÉÕ¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¾ÆÇä¡×¤Î´°À®¤Ç¤¹¡ª
¢£»î¿©
¿Ý¤¸¤ç¤¦Ìý¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
¤·¤Ã¤«¤ê´Å¤á¤ÎÆù¤À¤Í¤È¡¢¶Ì¤Í¤®¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ã¥¥Ã¤È¤¹¤ë´¶¤¸¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾ÆÇä¤Ç¤¹¤Í¡£Èé¤â¤»¤¤¤í¤Ç¾ø¤·¤¿¾ÆÇä¤Ë¶á¤¤¿©´¶¤Ç¤¹¤Í¡£
Êñ¤ßÊý¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤¨¤Ó¤òº®¤¼¤¿¤ê¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤Î¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÌîºÚ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
º£²ó¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¾ÆÇä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¤¸¤Þ¤µ¤ó¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡²¡²·Ü¤Ò¤Æù¤Çºî¤ë¾ì¹ç¤âÆ±¤¸ºî¤êÊý¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¤¸¤Þ¤µ¤ó¡§´ðËÜÅª¤Ë¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¡£·Ü¤Ò¤Æù¤Î¤È¤¤ÏÊÒ·ªÊ´¤ò²Ã¤¨¤Æ¥×¥ê¤Ã¤È¤µ¤»¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡²¡²ÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÉß¤µÍ¤á¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¬Å¬ÎÌ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¤¸¤Þ¤µ¤ó¡§ÌîºÚ¤Î¾å¤Ë¾ÆÇä¤òºÜ¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤¬ÊÄ¤Þ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£µÕ¤ËÌîºÚ¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤ë¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡£
¡²¡²ñ»Ò¤è¤ê¥é¥¯¤Ëºî¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ñ»Ò¤È¾ÆÇä¤Î°ìÈÖ¤Î°ã¤¤¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡
¤¤¸¤Þ¤µ¤ó¡§Æù¤À¤Í¤âÈé¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ¤ÏÊñ¤ßÊý¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾ÆÇä¤Ï°Õ³°¤È´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¤¤¸¤Þ¤ê¤å¤¦¤¿
ÎÁÍý¸¦µæ²È¡£
ÁÄÊì¤ÈÊì¤¬ÎÁÍý¸¦µæ²È¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤Ë°é¤Ä¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤È¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥È¡¼¥¯¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÃËÀ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤¿¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â¥à¥ê¤Î¤Ê¤¤ÎÁÍý¡×¤Îºî¤êÊý¤òÄó°Æ¡£¸½ºß¤Ï¡ÖNHK¤¤¸¤Þ¤ê¤å¤¦¤¿¤Î¾®Ê¢¤¹¤¤¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡ÖNHK¤¤ç¤¦¤ÎÎÁÍý¡×¡ÖNHK¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡ÖCBC¥¥æ¡¼¥Ô¡¼3Ê¬¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ø¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢WEB¡¦»¨»ï ¾å¤Ç¤Î¥ì¥·¥Ô¾Ò²ð¤ä¡¢ÎÁÍý¶µ¼¼¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¡Ø¶Ë¶¹¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÀäÉÊ¡ª¼«¿æ¤´¤Ï¤ó¡Ù¡Ê¿·À±½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡£youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤¤¸¤Þ¤´¤Ï¤ó¡Ù¤òÇÛ¿®Ãæ¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¥¸¥ç¥Ã¥¡¼