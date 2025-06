YouTuberのJukiaが運営するチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」の人気企画「FREE RIDE」に、スウェーデンから初来日した外国人カップルが登場した。Jukiaの車で東京観光を楽しみながら、日本の印象や文化について語り合った。



渋谷でJukiaに声をかけられた二人は、「FREE RIDE」の企画内容である「日本に着いたばかりの外国人を観光案内+ホテルまで送迎」という申し出に、「何が無料なの?」「時間はどのくらいかかるの?」と興味津々。Jukiaが「観光1か所とレストランって感じです」「完全にあなたたち次第ですよ」と説明すると、「やってみようよ!」と快諾し、夢にまで見た東京観光がスタートした。



車内では、男性が「あっ、運転席は逆なんだね!? スウェーデンは昔左側通行だったんだけど、60年代に右側通行に変わったんだよ」と、日本とスウェーデンの交通ルールの違いに驚く場面もあった。話題は日本への憧れに移り、男性は「俺がずっと行きたがってたんだよ。何年も前から日本は夢の行き先って感じで。一回も行ったことなくて、やっと『行っちゃおう!』ってなったんだよね」と熱い思いを語った。女性も「ぶらぶら歩いて、景色とか雰囲気を楽しみたかったんだよね」と日本への期待を膨らませた。男性はさらに「建築とか、美的センスもすごく好きで。全体の雰囲気がいいんだよね」と、日本独自の文化に惹かれる様子を見せた。



旅のプランについて話が及ぶと、女性は「東京に3日、京都に4日、そのあと別府に行く予定だよ」と明かし、Jukiaは「別府はいいチョイスだよ!」と太鼓判を押した。タトゥーのある男性が温泉に入れるか心配する一幕もあったが、Jukiaが「心配ないよ! いくつかの温泉はタトゥーOKだから!」と伝え、安心させていた。



一行は雨の渋谷を散策。男性は「ずっとこの場所、夢見てたんだよ!」と感動を隠せなかった。渋谷交差点では、人の多さとは裏腹の静けさに「こんなに人が多いのに静かで落ち着いてるよね。ごちゃごちゃしてるのに落ち着いてるって不思議な感じだね」とコメント。その後、Jukia案内の穴場スポット・渋谷ヒカリエへ移動し、展望フロアから見下ろす夜景に「この景色はヤバいね!(笑)」「この景色見てると、大都会の中心にいるみたいに感じるよ!」と息をのむ場面もあった。



日本の食文化にも興味津々な二人。コンビニでは、男性が「えっ、コンビニでビール買えるの? スウェーデンでは買えないんだよ! 国がやってるお店でしか買えないんだよ!」と目を丸くした。Jukiaおすすめのセブン-イレブンのおにぎりやスムージーの案内に聞き入っていた。



そして夕食は、餃子が大好きだという女性の希望を受けて、Jukiaの案内で餃子専門店「吉旦餃子」へ向かった。女性は母親へ「ユーチューバーに拉致されたよー!ってね(笑)」と冗談めいたメッセージを送り、終始和やかなムードに包まれた。さまざまな種類の餃子を堪能し、男性は「ヤバすぎ、こんなうまいなんて! 想像超えてるよ!」と大絶賛。女性も「最高すぎる初日の夜だよ!完璧すぎるね!」と満面の笑みを見せた。



旅の終わりには心温まるお土産交換も行われた。Jukiaからチャンネルステッカーとアニメフィギュアが贈られ、「最高の初日になったよ!」と感謝を伝える二人。Jukiaの温かいもてなしは、スウェーデンから来たカップルにとって、忘れられない日本旅行の幕開けとなった。

チャンネル情報

【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo