祇園のママに聞く！ 京都で「お豆腐」買うならこのお店

京都・祇園のお茶屋さんで生まれた宏美ママにとっておきのお店を教えてもらう本企画。今回は暑い日に食べたい「お豆腐」を買うのにぴったりのお店2軒です。

〈教えて! 祇園の宏美ママ〉

生粋の京都人に普段使いのお店を教えてもらいたい! そんな企画を叶えるべく、ナビゲーターをお願いしたのは、なんと祇園のお茶屋が母方の実家だったという宏美ママ。幼少期から京都のど真ん中で呼吸してきたホンモノの京都通に、とっておきのお店をおすすめしてもらいましょう。

教えてくれる人

古川宏美(宏美ママ)

1969年京都生まれ。平安女学院高校、追手門学院大学卒業。会社員3年の後、母方の家業、祇園甲部のお茶屋を継ぐ(4代目の現在は紹介制のお座敷バー)。子供の頃から食いしん坊話が親族内にいくつもあり。お酒も大好き。店の周年に来てもらうほど、ポンキッキ時代からガチャピン偏愛。趣味は長唄三味線、華道、観劇(歌舞伎、古典芸能、歌劇、ミュージカル、新喜劇等々)。

お豆腐買うなら?

京都で買いたいものの一つに「お豆腐」があります。良質な地下水が豆腐作りに適しており、豆腐が精進料理として寺院で食べられてきた歴史もあることから、湯葉や湯豆腐の専門店も多くあります。

今回は暑い時期にひんやりおいしい「お豆腐」を宏美ママに教えてもらいました。

京の地豆腐 久在屋(西京極)

1軒目は西京極にある豆腐専門店の「京の地豆腐 久在屋」。普段使いにはもちろん、お土産にも喜ばれる逸品です。

写真:お店から

写真:お店から

宏美ママ

「現代の名工」も受賞されてる久在屋さん。屋号は、幾久しくほんまもんで在り続けることという思いから。月替わりの「地豆腐」の原料は、日本各地の契約農家の地大豆(在来種大豆)100%。そのままで、お店のおすすめの食べ方のオリーブオイルとお塩で、と味変しながらいただくのが楽しみどす。

写真:お店から

宏美ママ

京都郄島屋店、オンラインショップもあり。八百一本館、ライフなどにも一部置いたはります。向日市には豆乳、おから、お豆腐が原料のスイーツ「AMAIMON KYUZAYA」も。

東山とうふ 西初(元田中)

<店舗情報>◆京の地 豆腐 久在屋住所 : 京都府京都市右京区西京極北大入町132TEL : 075- 311 -7893

2軒目は「東山とうふ 西初」。宏美ママのお気に入りは湯葉と豆腐のハイブリッド「生ゆば豆腐」。

宏美ママ

大正13年創業、大文字山の麓で、3種類の国産大豆を独自配合してお豆腐を作ったはります。見かけたら必ず買うのが「生ゆば豆腐」。おぼろ豆腐の上に生ゆばと豆乳が入っていて、お塩やだし醤油などを少しかけていただいてます。

「京の飛龍頭」360円 写真:お店から

宏美ママ

椎茸、銀杏、ゆりねなどに海老も入ってる「京の飛龍頭」はさっと炊くだけでご馳走どす。お店によって品揃えは違いますが、大丸京都店、京都郄島屋、ハッピー六原、メルシーマルギンなどのお豆腐コーナー、オンラインショップもあり。

<店舗情報>◆東山とうふ 西初住所 : 京都府京都市左京区浄土寺下南田町101TEL : 075-771-1921

文:古川宏美・食べログマガジン編集部

※価格は全て税込







