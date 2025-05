マンチェスター・ユナイテッドの背番号7は特別な番号だ。エリック・カントナ、デイビッド・ベッカム、クリスティアーノ・ロナウドなど、スペシャルな選手が着用してきた番号であり、今でも特別視される。



現在その番号を背負うのは、MFメイソン・マウントだ。近年7番を着用してきた選手は苦戦傾向にあり、それはマウントも同じだ。チェルシーから加入して以降、マウントは怪我に苦しめられてきた。





Mason Mount's outrageous long-range effort is named Goal of the Day#UELGOTD | @FlixBus_DE pic.twitter.com/5xxtHt898v