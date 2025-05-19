¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÇÎ¹¤¹¤ëÆüËÜ¡¿¶å½£ÊÔ¡Ã°ìÂ©¤Ä¤¯¤³¤È¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡ÖCafe °ì±«¡×¤Ë¤¢¤ëÍ¾Çò
Á´¹ñÅª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¡¼¥ó¡£°û¿©Å¹¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÈÍÏ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤È¤â¤È¸Å¤¤¤â¤Î¤äÌ±éºÉÊ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Å¹¤ò³«¤¯Á°¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä½¸¤á¤Æ¤¤¿¤â¤Î
¤Ê¤«¤Ç¤â¶å½£¡¦»³¸ý¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ä¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬Â¸ºß¤·¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¿Ê²½¤¬¸²Ãø¤À¡£¤½¤ó¤Ê¶å½£¡¦»³¸ý¤ÇÃíÌÜ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅöÏ¢ºÜ¡£Å¹¼ç¤äÅ¹Ä¹¤¿¤Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ¹¤Ø¤È¿ô¼î¤Ä¤Ê¤®¤Ç²ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£
¶å½£ÊÔ¤ÎÂè117²ó¤ÏÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖCafe °ì±«¡×¡£²°¹æ¤È±«Î³¤¬¾®¤µ¤¯½ñ¤«¤ì¤¿»¬¤Ó¤¿Å´¤Î´ÇÈÄ¤«¤é¡¢¤¤Ã¤È¾ð¼ñ¤¢¤ëÅ¹¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤¬ËÄ¤é¤à¡£¡È¤¤¤Á¤¦¡É¤È¤¤¤¦²»¤Î¶Á¤¤¬Í¥¤·¤¯¡¢¤É¤³¤«Èþ¤·¤¤¡£Instagram¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£
¡ÖÅöÅ¹¤Ï¾®¤µ¤ÊàÝàêÅ¹¤Ç¤¹¡£1ÁÈ1¡Á2Ì¾ÍÍ¡¢3Ì¾ÍÍ°Ê¾å¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÅ¤«¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤¯¡£¤½¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Î»þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡ÖCafe °ì±«¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃµ¤ë¡£
Profile¡ÃÃÓß·Èþ¹á(¤¤¤±¤¶¤ï¡¦¤ß¤«)¤µ¤ó
ÂçÊ¬¸©º´Çì»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¹Åç»Ô¤ÈÂçÊ¬»Ô¤Ç¥é¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯Æ¯¤¯¡£¤â¤È¤â¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¹¥¤¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î·öÁû¤«¤é¤Ò¤È»þ¤Ç¤âÎ¥¤ì¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¼Â´¶¡£Á°¿¦¤ò¼¤á¡¢ÅòÉÛ±¡¤Î¥«¥Õ¥§¤ÇÌó3Ç¯Æ¯¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥«¥¿¥Á¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯6·î¤Ë¡ÖCafe °ì±«¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¢£¤Û¤É¤è¤¯¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯
ÊÌÉÜ±Ø¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤Ä¹²°¤Î¤è¤¦¤Ê·úÊª¤Î°ì³Ñ¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡ÖCafe °ì±«¡×¡£¥ì¥³¥á¥ó¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ÖÆüÍËÆü¤ÎÃë¤µ¤¬¤ê¡×¤ÎÅ¹Ä¹¡¦Ãú»Ò¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¡¢¤¤Ã¤È¥¹¥Æ¥¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Å¹¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤Î¤è¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Ãæ¤ËÆþ¤ë¤È¥¤¥¹¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯¾þ¤é¤ì¤¿²Ö´ï¡¢½º´ï¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¡£Å¹Æâ¤òÎ®¤ì¤ë¶õµ¤¤â²º¤ä¤«¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡È¤Û¤É¤è¤¯¡É¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡É¡£¥¹¥Æ¥¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ê¤Ë¤â²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤³¤Ê¤¤¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÂè°ì°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¡¢Å¹¤ò±Ä¤àÃÓß·Èþ¹á¤µ¤ó¤ÎÁ°¿¦¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¶õ´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¥é¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¸Í·ú¤Æ½»Âð¤ÎÄí¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë»Å»ö¤òÄ¹Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÓß·¤µ¤ó¡£
Å¹¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Å¹¤ÎÃæ¤È³°¤Ë´Ë¤ä¤«¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Á°¿¦¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¤ªÃã¤Î»þ´Ö¤¬¹¥¤¤À¤«¤é
¤Þ¤Ã¤¿¤¯Èª°ã¤¤¤Î¶È³¦¤Ë¤¤¤¿ÃÓß·¤µ¤ó¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢¤ªÃã¤Î»þ´Ö¤¬¹¥¤¤Ç¡×¤È¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿Åú¤¨¡£º£¤Þ¤Ç¤Î´Ä¶¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÁêÅö¤Ê³Ð¸ç¤È¶¯¤¤°Õ»×¤¬É¬Í×¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÎ¾¿Æ¤Ï¡¢µÙÆü¤Î¸á¸å¤Ë²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç²á¤´¤¹¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ªÃã¤Î»þ´Ö¤ÏÆü¾ï¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼»þÂå¤â¤Û¤ÜËèÆü°û¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤ª¤Ü¤í¤²¤Ë¤¤¤Ä¤«¥«¥Õ¥§¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤°¤é¤¤¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢Á°¿¦¤ò¼¤áËÜ³ÊÅª¤Ë¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Í½ÄêÄÌ¤ê¡¢½çÄ´¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤è¤½3Ç¯¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Ø
ºÇ½é¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾ì½êÁª¤Ó¤«¤é¡£¤â¤È¤â¤ÈÂçÊ¬¸©º´Çì»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢Ä¹¤¯ÂçÊ¬»Ô¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤³¹¤òÁª¤Ü¤¦¤ÈÊÌÉÜ»Ô¤Ø¡£
¡Ö¼Â¤ÏÂçÊ¬»Ô¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊÌÉÜ¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÂ¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÊÌÉÜ»Ô¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤³¹¤Ç¡ª¿Í¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤è¤½¼Ô¤Î»ä¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î³¹¤Ê¤é¤ªÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤â¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤è¤êËèÄ«²¹Àô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¾Ð¤¦ÃÓß·¤µ¤ó¡£
¤¢¤¨¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¤À¤³¦¤¬³«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°Ü½»¼Ô¤âÂ¿¤¤ÊÌÉÜ»Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£Í¾Çò¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤
¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃì¤ËÅ¹¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÏÊ¡²¬¸©¤¦¤¤Ï»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¼¥ë¥³¥Ð¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆ¦¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂçÊ¬¤Ë¤â¤ª¤¤¤·¤¤¼«²ÈßäÀù¤Î¤ªÅ¹¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤¤Ï»Ô¤ÎÆ«·Ý²È¡¦ÂçÂ¼ ¹ä¤µ¤ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ÇÞ»¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂçÂ¼¤µ¤ó¤Î¥«¥Ã¥×¤È¡¢¤½¤Î»þ¤Î¶õµ¤´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÃæÍÇ¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥¼¥ë¥³¥Ð¥³¡¼¥Ò¡¼¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤«¤é³«¶ÈÅö½é¤Ï¥¼¥ë¥³¥Ð¥³¡¼¥Ò¡¼¤«¤éÆ¦¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃì¤Ë¤¹¤ë°Ê¾å¡¢¼«²ÈßäÀù¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï³«¶ÈÅö½é¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«²ÈßäÀù¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Å¹¤Î¤É¤³¤Ë¤â¤½¤Î»Ý¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢SNS¤Ç¤âÆÃÊÌëð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÃÓß·¤µ¤ó¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖßäÀù¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÆ²¡¹¤È¡ØßäÀù¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡£Æ±¶È¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹ÊÙ¶¯Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃÓß·¤µ¤ó¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤âÊÐ¤é¤Ê¤¤ÃæÍÇ¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£Ì£¤ï¤¤¤ÎÊý¸þÀ¤ÏÀÎ¤«¤é°ìÀÚ¤Ö¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÃê½Ð¤Ï¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Þ¥·¥ó¤Î¤ß¡£¤½¤Î¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Þ¥·¥ó¤â¥ì¥Ð¡¼¶îÆ°¥â¥Ç¥ë¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥é¡¦¥µ¥ó¥Þ¥ë¥³¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æ¦¤Î»ÈÍÑÎÌ¡¢ÈÔ¤ÌÜ¡¢¥¿¥ó¥Ô¥ó¥°°µ¤ÎÄ´À°¤¬¥·¥Ó¥¢¤Ç¡¢Æ¦¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¶ñ¹ç¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆü¡¹ÈùÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ÎÆü¤½¤ÎÆü¤ÇÅ·µ¤¤Ï°ã¤¤¡¢µ¤²¹¤â¼¾ÅÙ¤â°ã¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÂ¿¾¯¥Ö¥ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£ÃÓß·¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤ò¡ÈÍ¾Çò¡É¤ÈÂª¤¨¡¢¥Ö¥ì¤µ¤¨¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤Ã¤Á¤ê´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤â¤Þ¤¿¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤òºî¤ê½Ð¤¹ÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¡¢¡ÖÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÈÀ¸³è¤Î´Ö(¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È)¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹ÃÓß·¤µ¤ó¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡È¤ªÃã¤Î»þ´Ö¡É¤Ë¿Æ¤·¤ß¡¢¤½¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ò¤ªÃã¤Î»þ´Ö¤Ç°ìÃ¶¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÄó°Æ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖCafe°ì±«¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¶õ¤«¤é¹ß¤Ã¤¿±«¤¬ÂçÃÏ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ßÀî¤È¤Ê¤ê¡¢³¤¤È¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ±À¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿±«¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂçÃÏ¤Ë¹ß¤êÃí¤°¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë±«¡£
¡Ö¤Æ¤Á¤Æ¤Á¤È ¤Õ¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë ±«¤Î¤è¤¦¤Ë àÝàê¤òÞ»¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦ ¤É¤¦¤¾¤¢¤Ê¤¿¤Ë ¤ä¤µ¤·¤¤±«¤¬ ¤Õ¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
¥á¥Ë¥å¡¼É½¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡ÖCafe°ì±«¡×¤ÎÁÛ¤¤¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃÓß·¤µ¤ó¥ì¥³¥á¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡Önageia coffee¡×
¡ÖÂçÊ¬¸©ÃÝÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ønageia coffee¡Ù¤µ¤ó¡£»ä¤¬¥ì¥³¥á¥ó¥É¤¹¤ëÂ¦¤Ê¤ó¤ÆÂçÊÑ¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥¹¥Æ¥¤Ê¥í¡¼¥¹¥¿¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£Å¹¼ç¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¡¢Å¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢Î®¤ì¤ë²»³Ú¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡ÈÀÅ¡É¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡£ÀõÀù¤ê¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤¹¡×(ÃÓß·¤µ¤ó)
¡ÚCafe°ì±«¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ç¡¼¥¿¡Û
¡üßäÀùµ¡¡¿¥Õ¥¸¥í¡¼¥ä¥ëÈ¾Ç®É÷¼°1¥¥í
¡üÃê½Ð¡¿¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Þ¥·¥ó(¥é¡¦¥µ¥ó¥Þ¥ë¥³¼Ò)
¡üßäÀùÅÙ¹ç¤¤¡¿ÀõÀù¤ê¡ÁÃæÀù¤ê
¡ü¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡¿¤¢¤ê
¡üÆ¦¤ÎÈÎÇä¡¿100¥°¥é¥à900±ß¡Á
¼èºà¡¦Ê¸¡áëÝ»³ÎÏ(knot)
»£±Æ¡áºä¸µ½ÓËþ(To.Do:Photo)
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤È¤â¤È¸Å¤¤¤â¤Î¤äÌ±éºÉÊ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Å¹¤ò³«¤¯Á°¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä½¸¤á¤Æ¤¤¿¤â¤Î
¤Ê¤«¤Ç¤â¶å½£¡¦»³¸ý¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ä¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬Â¸ºß¤·¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¿Ê²½¤¬¸²Ãø¤À¡£¤½¤ó¤Ê¶å½£¡¦»³¸ý¤ÇÃíÌÜ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅöÏ¢ºÜ¡£Å¹¼ç¤äÅ¹Ä¹¤¿¤Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ¹¤Ø¤È¿ô¼î¤Ä¤Ê¤®¤Ç²ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£
¶å½£ÊÔ¤ÎÂè117²ó¤ÏÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖCafe °ì±«¡×¡£²°¹æ¤È±«Î³¤¬¾®¤µ¤¯½ñ¤«¤ì¤¿»¬¤Ó¤¿Å´¤Î´ÇÈÄ¤«¤é¡¢¤¤Ã¤È¾ð¼ñ¤¢¤ëÅ¹¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤¬ËÄ¤é¤à¡£¡È¤¤¤Á¤¦¡É¤È¤¤¤¦²»¤Î¶Á¤¤¬Í¥¤·¤¯¡¢¤É¤³¤«Èþ¤·¤¤¡£Instagram¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£
ÀÅ¤«¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤¯¡£¤½¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Î»þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡ÖCafe °ì±«¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃµ¤ë¡£
Profile¡ÃÃÓß·Èþ¹á(¤¤¤±¤¶¤ï¡¦¤ß¤«)¤µ¤ó
ÂçÊ¬¸©º´Çì»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¹Åç»Ô¤ÈÂçÊ¬»Ô¤Ç¥é¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯Æ¯¤¯¡£¤â¤È¤â¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¹¥¤¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î·öÁû¤«¤é¤Ò¤È»þ¤Ç¤âÎ¥¤ì¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¼Â´¶¡£Á°¿¦¤ò¼¤á¡¢ÅòÉÛ±¡¤Î¥«¥Õ¥§¤ÇÌó3Ç¯Æ¯¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥«¥¿¥Á¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯6·î¤Ë¡ÖCafe °ì±«¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¢£¤Û¤É¤è¤¯¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯
ÊÌÉÜ±Ø¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤Ä¹²°¤Î¤è¤¦¤Ê·úÊª¤Î°ì³Ñ¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡ÖCafe °ì±«¡×¡£¥ì¥³¥á¥ó¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ÖÆüÍËÆü¤ÎÃë¤µ¤¬¤ê¡×¤ÎÅ¹Ä¹¡¦Ãú»Ò¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¡¢¤¤Ã¤È¥¹¥Æ¥¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Å¹¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤Î¤è¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Ãæ¤ËÆþ¤ë¤È¥¤¥¹¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯¾þ¤é¤ì¤¿²Ö´ï¡¢½º´ï¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¡£Å¹Æâ¤òÎ®¤ì¤ë¶õµ¤¤â²º¤ä¤«¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡È¤Û¤É¤è¤¯¡É¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡É¡£¥¹¥Æ¥¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ê¤Ë¤â²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤³¤Ê¤¤¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÂè°ì°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¡¢Å¹¤ò±Ä¤àÃÓß·Èþ¹á¤µ¤ó¤ÎÁ°¿¦¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¶õ´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¥é¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¸Í·ú¤Æ½»Âð¤ÎÄí¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë»Å»ö¤òÄ¹Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÓß·¤µ¤ó¡£
Å¹¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Å¹¤ÎÃæ¤È³°¤Ë´Ë¤ä¤«¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Á°¿¦¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¤ªÃã¤Î»þ´Ö¤¬¹¥¤¤À¤«¤é
¤Þ¤Ã¤¿¤¯Èª°ã¤¤¤Î¶È³¦¤Ë¤¤¤¿ÃÓß·¤µ¤ó¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢¤ªÃã¤Î»þ´Ö¤¬¹¥¤¤Ç¡×¤È¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿Åú¤¨¡£º£¤Þ¤Ç¤Î´Ä¶¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÁêÅö¤Ê³Ð¸ç¤È¶¯¤¤°Õ»×¤¬É¬Í×¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÎ¾¿Æ¤Ï¡¢µÙÆü¤Î¸á¸å¤Ë²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç²á¤´¤¹¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ªÃã¤Î»þ´Ö¤ÏÆü¾ï¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼»þÂå¤â¤Û¤ÜËèÆü°û¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤ª¤Ü¤í¤²¤Ë¤¤¤Ä¤«¥«¥Õ¥§¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤°¤é¤¤¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢Á°¿¦¤ò¼¤áËÜ³ÊÅª¤Ë¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Í½ÄêÄÌ¤ê¡¢½çÄ´¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤è¤½3Ç¯¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Ø
ºÇ½é¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾ì½êÁª¤Ó¤«¤é¡£¤â¤È¤â¤ÈÂçÊ¬¸©º´Çì»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢Ä¹¤¯ÂçÊ¬»Ô¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤³¹¤òÁª¤Ü¤¦¤ÈÊÌÉÜ»Ô¤Ø¡£
¡Ö¼Â¤ÏÂçÊ¬»Ô¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊÌÉÜ¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÂ¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÊÌÉÜ»Ô¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤³¹¤Ç¡ª¿Í¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤è¤½¼Ô¤Î»ä¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î³¹¤Ê¤é¤ªÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤â¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤è¤êËèÄ«²¹Àô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¾Ð¤¦ÃÓß·¤µ¤ó¡£
¤¢¤¨¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¤À¤³¦¤¬³«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°Ü½»¼Ô¤âÂ¿¤¤ÊÌÉÜ»Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£Í¾Çò¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤
¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃì¤ËÅ¹¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÏÊ¡²¬¸©¤¦¤¤Ï»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¼¥ë¥³¥Ð¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆ¦¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂçÊ¬¤Ë¤â¤ª¤¤¤·¤¤¼«²ÈßäÀù¤Î¤ªÅ¹¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤¤Ï»Ô¤ÎÆ«·Ý²È¡¦ÂçÂ¼ ¹ä¤µ¤ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ÇÞ»¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂçÂ¼¤µ¤ó¤Î¥«¥Ã¥×¤È¡¢¤½¤Î»þ¤Î¶õµ¤´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÃæÍÇ¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥¼¥ë¥³¥Ð¥³¡¼¥Ò¡¼¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤«¤é³«¶ÈÅö½é¤Ï¥¼¥ë¥³¥Ð¥³¡¼¥Ò¡¼¤«¤éÆ¦¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃì¤Ë¤¹¤ë°Ê¾å¡¢¼«²ÈßäÀù¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï³«¶ÈÅö½é¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«²ÈßäÀù¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Å¹¤Î¤É¤³¤Ë¤â¤½¤Î»Ý¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢SNS¤Ç¤âÆÃÊÌëð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÃÓß·¤µ¤ó¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖßäÀù¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÆ²¡¹¤È¡ØßäÀù¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡£Æ±¶È¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹ÊÙ¶¯Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃÓß·¤µ¤ó¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤âÊÐ¤é¤Ê¤¤ÃæÍÇ¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£Ì£¤ï¤¤¤ÎÊý¸þÀ¤ÏÀÎ¤«¤é°ìÀÚ¤Ö¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÃê½Ð¤Ï¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Þ¥·¥ó¤Î¤ß¡£¤½¤Î¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Þ¥·¥ó¤â¥ì¥Ð¡¼¶îÆ°¥â¥Ç¥ë¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥é¡¦¥µ¥ó¥Þ¥ë¥³¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æ¦¤Î»ÈÍÑÎÌ¡¢ÈÔ¤ÌÜ¡¢¥¿¥ó¥Ô¥ó¥°°µ¤ÎÄ´À°¤¬¥·¥Ó¥¢¤Ç¡¢Æ¦¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¶ñ¹ç¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆü¡¹ÈùÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ÎÆü¤½¤ÎÆü¤ÇÅ·µ¤¤Ï°ã¤¤¡¢µ¤²¹¤â¼¾ÅÙ¤â°ã¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÂ¿¾¯¥Ö¥ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£ÃÓß·¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤ò¡ÈÍ¾Çò¡É¤ÈÂª¤¨¡¢¥Ö¥ì¤µ¤¨¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤Ã¤Á¤ê´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤â¤Þ¤¿¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤òºî¤ê½Ð¤¹ÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¡¢¡ÖÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÈÀ¸³è¤Î´Ö(¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È)¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹ÃÓß·¤µ¤ó¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡È¤ªÃã¤Î»þ´Ö¡É¤Ë¿Æ¤·¤ß¡¢¤½¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ò¤ªÃã¤Î»þ´Ö¤Ç°ìÃ¶¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÄó°Æ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖCafe°ì±«¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¶õ¤«¤é¹ß¤Ã¤¿±«¤¬ÂçÃÏ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ßÀî¤È¤Ê¤ê¡¢³¤¤È¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ±À¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿±«¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂçÃÏ¤Ë¹ß¤êÃí¤°¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë±«¡£
¡Ö¤Æ¤Á¤Æ¤Á¤È ¤Õ¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë ±«¤Î¤è¤¦¤Ë àÝàê¤òÞ»¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦ ¤É¤¦¤¾¤¢¤Ê¤¿¤Ë ¤ä¤µ¤·¤¤±«¤¬ ¤Õ¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
¥á¥Ë¥å¡¼É½¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡ÖCafe°ì±«¡×¤ÎÁÛ¤¤¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃÓß·¤µ¤ó¥ì¥³¥á¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡Önageia coffee¡×
¡ÖÂçÊ¬¸©ÃÝÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ønageia coffee¡Ù¤µ¤ó¡£»ä¤¬¥ì¥³¥á¥ó¥É¤¹¤ëÂ¦¤Ê¤ó¤ÆÂçÊÑ¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥¹¥Æ¥¤Ê¥í¡¼¥¹¥¿¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£Å¹¼ç¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¡¢Å¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢Î®¤ì¤ë²»³Ú¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡ÈÀÅ¡É¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡£ÀõÀù¤ê¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤¹¡×(ÃÓß·¤µ¤ó)
¡ÚCafe°ì±«¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ç¡¼¥¿¡Û
¡üßäÀùµ¡¡¿¥Õ¥¸¥í¡¼¥ä¥ëÈ¾Ç®É÷¼°1¥¥í
¡üÃê½Ð¡¿¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Þ¥·¥ó(¥é¡¦¥µ¥ó¥Þ¥ë¥³¼Ò)
¡üßäÀùÅÙ¹ç¤¤¡¿ÀõÀù¤ê¡ÁÃæÀù¤ê
¡ü¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡¿¤¢¤ê
¡üÆ¦¤ÎÈÎÇä¡¿100¥°¥é¥à900±ß¡Á
¼èºà¡¦Ê¸¡áëÝ»³ÎÏ(knot)
»£±Æ¡áºä¸µ½ÓËþ(To.Do:Photo)
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£