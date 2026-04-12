クラランスから限定サイズ♡Vコントアセラム大容量が登場

フェイスラインのケアをワンランクアップしたい方に♡クラランスの人気美容液「V コントア セラム」から、たっぷり使える限定サイズが登場します。長年の研究から生まれた処方で、すっきりとした印象の肌へ導くアイテム。毎日のケアをより充実させたい方におすすめの特別な一本です♪

人気美容液のビッグサイズ♡

「V コントア セラム」は100mLで19,910円（税込）。2026年5月8日（金）より数量限定で発売されます。

通常サイズよりもたっぷり使えるため、毎日のケアをしっかり続けたい方にぴったり。愛用者にとっては見逃せない特別仕様です。

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引き締まった美しい印象へ

アジア人女性の骨格研究から生まれた本商品は、フェイスラインからネックラインまで整える設計。

シバムギ根エキス*（保湿成分）などの植物由来成分がうるおいを与えながら、肌を引き締め、ハリと輝きをプラスします。どの角度から見てもすっきりとした印象へ導くのが魅力です。

独自メソッドでケアをサポート

クラランス独自のスパ発想メソッド「オート リフティング マニュアル」を取り入れたケアで、肌をやさしく整えます。

乳液状のなめらかなテクスチャーが肌になじみ、毎日のスキンケアを心地よい時間に。シンプルなケアでも効果を実感しやすい設計です。

*シバムギ根エキス(保湿成分)

毎日のケアを格上げ

クラランスの限定サイズ美容液は、日々のスキンケアをより充実させてくれる特別なアイテム♡たっぷり使えることで、理想の肌印象に近づくサポートをしてくれます。

自分を大切にする時間として、ワンランク上のケアを取り入れてみてください♪