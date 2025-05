【東亜プラン アーケードコレクション VOL 1】 8月28日 発売予定 価格: 5,940円(パッケージ版) 5,500円(ダウンロード版) 【東亜プラン アーケードコレクション VOL 2】 8月28日 発売予定 価格: 5,940円(パッケージ版) 5,500円(ダウンロード版)

「東亜プラン アーケードコレクション VOL 1」

シティコネクションは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch用シューティング「東亜プラン アーケードコレクション VOL 1」および「東亜プラン アーケードコレクション VOL 2」を8月28日に発売する。価格はパッケージ版が5,940円で、ダウンロード版が5,500円。なお、Switch用のダウンロード版は5,480円。

本作はスウェーデンのBitwave Gamesが開発しSteam販売する「Toaplan Arcade Collection」シリーズの家庭用移植版。日本語に対応したソフトになっており、東亜プランのシューティング作品を8タイトルずつ収録する。

アーケードの設定を反映させられる「ディップスイッチ」や、当たり判定の縮小化やプレーヤーに耐久力を追加するといった、原作にはない拡張サポートを付与する「アシスト」、ゲーム内の行動記録が累計してカウントする「レコード」といった充実のオプション機能を搭載。さらに全タイトルで「巻き戻し」や「セーブ&ロード」、「スロー・倍速」機能も搭載する。オンラインスコアランキングで全国のプレーヤーとハイスコアを競う事もできる。

一部タイトルは国内で稼働した日本バージョンだけでなく、仕様の異なる海外バージョンも収録する。

「東亜プラン アーケードコレクション VOL 1」収録タイトル

【『東亜プラン アーケードコレクション VOL 1』ゲーム紹介トレーラー】【『東亜プラン アーケードコレクション VOL 2』ゲーム紹介トレーラー】

飛翔鮫

鮫!鮫!鮫!

タイガーヘリ

究極 TIGER

アウトゾーン

フィグゼイト

ドギューン!!

BATSUGUN

「東亜プラン アーケードコレクション VOL 2」収録タイトル

ゼロウィング

ヘルファイアー

スラップファイト

【V・V】ヴイ・ファイヴ

TATSUJIN

達人王

ヴィマナ

大旋風

特典情報

【VOL 1 初回特典(予約特典)】

収納スリーブ

【VOL 2 初回特典(予約特典)】

インストカードギャラリーブック

【シティコネクション公式ショップ「 クラリス ショップ」VOL 1 特典】

BIG サイズ スタンド缶バッジ VOL 1

【シティコネクション公式ショップ「 クラリス ショップ」VOL 2 特典】

BIG サイズ スタンド缶バッジ VOL 2

(C) TATSUJIN Co., Ltd. (C) Published by Clear River Games. All Rights Reserved.

Licensed to and Published by CITY CONNECTION CO., LTD. in Japan