映像ストリーミングサービスのNetflixが、OpenAIのAIを活用した新しい検索機能をテストしていることがBloombergの報道により明らかになりました。Netflix (NFLX) Tests New AI Search Engine to Recommend Shows, Movies - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-11/netflix-tests-new-ai-search-engine-to-recommend-shows-movies

Netflix is testing a new OpenAI-powered search | The Vergehttps://www.theverge.com/news/647518/netflix-openai-search-beta-test-iosNetflix search could soon get an AI boost, and it sounds like a boon | Digital Trendshttps://www.digitaltrends.com/home-theater/netflix-search-could-soon-get-an-ai-boost-and-it-sounds-like-a-boon/No more spending hours deciding what to watch, Netflix tests AI based search engine - Technology News | The Financial Expresshttps://www.financialexpress.com/life/technology/no-more-spending-hours-deciding-what-to-watch-netflix-tests-ai-based-search-engine/3807515/Bloombergの報道によると、Netflixが開発している新しいAI検索機能では、ユーザーは「自分の気分」などのキーワードを使って番組を検索できるようになります。「ジャンル」や「俳優名」といった具体的なキーワードを入力しなくても、好みの番組を検索可能です。AI検索機能はオプトイン形式で利用できる機能で、すでにオーストラリアとニュージーランドの一部のiOS版ユーザーを対象にテストが行われているとのこと。Netflixの広報担当を務めるモモ・シュウ氏は、テクノロジーメディアのThe Vergeに対してBloombergの報道が正しいことを認めています。また、シュウ氏はNetflixがテスト中のAI検索機能について、「今後数週間から数カ月以内に」アメリカでも展開される予定であると語りました。ただし、記事作成時点ではiOS版Netflixアプリ以外で同機能を展開する予定はないとのことです。なお、2024年6月にThe VergeがNetflixの共同CEOであるグレッグ・ピーターズ氏に「今後のAI利用」について質問した際、同氏は「Netflixはオススメシステムに機械学習とAIを活用してきた長い歴史を持っています。20年以上もそうしてきました。繰り返しになりますが、私たちの役割は、技術革新がどこにあるのかを積極的に把握することだと考えています。クリエイターの皆様に、より魅力的な方法でストーリーを語れるよう支援し、そして会員の皆様により良いユーザーエクスペリエンスを提供するために、AIをどのように活用していくか検討していきます」と回答していました。2022年にNetflixが発表した論文によると、Netflixはユーザーが特定のタイミングで何をクリックしたり閲覧したりしているかを注意深く監視。この情報と、ユーザーがテレビ番組や映画にどれだけの時間を費やしているかに関する情報を利用することで、Netflixの既存の検索システムは「特定の瞬間にユーザーの趣味嗜好を把握し、それに応じてテキストフィールドに入力を始める前に、検索バーのドロップダウン内に候補を表示する」という検索機能を提供しているそうです。Netflixの従来の検索機能は表示内容を自社のレコメンデーションシステムに大きく依存していますが、AIを用いた検索機能であれば、ユーザーが名前やジャンルで作品を検索したり、自分の気分や視聴条件を入力するだけでもコンテンツを検索したりすることができます。Digital Trendsは「Netflixの新着作品や近日配信終了予定作品など、細かい検索もAIによって簡単に可能になることに期待しています」と記しています。