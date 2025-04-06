[4.6 J1第9節](Eピース)

※15:00開始

主審:今村義朗

<出場メンバー>

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 4 荒木隼人

DF 15 中野就斗

DF 19 佐々木翔

MF 6 川辺駿

MF 13 新井直人

MF 14 田中聡

MF 18 菅大輝

MF 41 前田直輝

MF 98 ヴァレール・ジェルマン

FW 9 ジャーメイン良

控え

GK 26 チョン・ミンギ

DF 3 山崎大地

DF 33 塩谷司

MF 20 井上潮音

MF 24 東俊希

MF 32 越道草太

MF 40 小原基樹

FW 39 中村草太

FW 51 加藤陸次樹

監督

ミヒャエル・スキッベ

[セレッソ大阪]

先発

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 3 進藤亮佑

DF 6 登里享平

DF 16 奥田勇斗

DF 33 西尾隆矢

MF 10 田中駿汰

MF 13 中島元彦

MF 38 北野颯太

FW 9 ラファエル・ハットン

FW 11 チアゴ・アンドラーデ

FW 77 ルーカス・フェルナンデス

控え

GK 47 牧口一真

DF 22 高橋仁胡

MF 5 喜田陽

MF 7 上門知樹

MF 8 香川真司

MF 19 本間至恩

MF 48 柴山昌也

FW 24 ジャルンサック・ウォンコーン

FW 55 ヴィトール・ブエノ

監督

アーサー・パパス