広島vsC大阪 スタメン発表
[4.6 J1第9節](Eピース)
※15:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
MF 6 川辺駿
MF 13 新井直人
MF 14 田中聡
MF 18 菅大輝
MF 41 前田直輝
MF 98 ヴァレール・ジェルマン
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
DF 33 塩谷司
MF 20 井上潮音
MF 24 東俊希
MF 32 越道草太
MF 40 小原基樹
FW 39 中村草太
FW 51 加藤陸次樹
監督
ミヒャエル・スキッベ
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 進藤亮佑
DF 6 登里享平
DF 16 奥田勇斗
DF 33 西尾隆矢
MF 10 田中駿汰
MF 13 中島元彦
MF 38 北野颯太
FW 9 ラファエル・ハットン
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
FW 77 ルーカス・フェルナンデス
控え
GK 47 牧口一真
DF 22 高橋仁胡
MF 5 喜田陽
MF 7 上門知樹
MF 8 香川真司
MF 19 本間至恩
MF 48 柴山昌也
FW 24 ジャルンサック・ウォンコーン
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス
※15:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
MF 6 川辺駿
MF 13 新井直人
MF 14 田中聡
MF 18 菅大輝
MF 41 前田直輝
MF 98 ヴァレール・ジェルマン
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
DF 33 塩谷司
MF 20 井上潮音
MF 32 越道草太
MF 40 小原基樹
FW 39 中村草太
FW 51 加藤陸次樹
監督
ミヒャエル・スキッベ
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 進藤亮佑
DF 6 登里享平
DF 16 奥田勇斗
DF 33 西尾隆矢
MF 10 田中駿汰
MF 13 中島元彦
MF 38 北野颯太
FW 9 ラファエル・ハットン
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
FW 77 ルーカス・フェルナンデス
控え
GK 47 牧口一真
DF 22 高橋仁胡
MF 5 喜田陽
MF 7 上門知樹
MF 8 香川真司
MF 19 本間至恩
MF 48 柴山昌也
FW 24 ジャルンサック・ウォンコーン
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス