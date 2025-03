【ノノミ(水着)】 受注期間:3月25日~5月15日 10月~11月 発売予定 価格:24,200円

ホビージャパンのフィギュアブランド「AMAKUNI」は、フィギュア「ノノミ(水着)」を10月から11月に発売する。受注期間は5月15日まで。価格は24,200円。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、アビドス対策委員会の一員「ノノミ」の水着姿を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

天真爛漫な笑顔や、ビーチに映える黄色のビキニ、右手に持った浮き輪が、夏の開放的な雰囲気を醸し出しており、上着にはクリア素材を使用し、シースルーの軽やかな印象を表現しているほか、ヘイローもバッチリ再現している。

「ノノミ(水着)」

仕様:彩色済みPVCモデル スケール:1/7スケール サイズ:全高 約270mm(頭頂部まで約260mm)

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。