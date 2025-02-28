°ÂÅÄ¸²¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÈÆ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÆ±¤¸³¬¡É¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¾®¼ÇÉ÷²Ö¤Î³èÌö´î¤Ö
ÇÐÍ¥¤Î°ÂÅÄ¸²¡Ê51ºÐ¡Ë¤¬¡¢2·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤«¤Ä¤ÆÆ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿½÷Í¥¡¦¾®¼ÇÉ÷²Ö¤Î³èÌö¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£±þ±ç¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ç3²ó¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë°ÂÅÄ¸²¤¬VTR½Ð±é¤·¡¢¾®¼Ç¤È¤Ï°ÊÁ°¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÆ±¤¸³¬¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
°ÂÅÄ¤Ï¾®¼Ç¤È¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¾®¼Ç¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ°§»¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤Î»Ò¡¢ÎÉ¤¤»Ò¤À¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¡© ¤½¤Îº¢¤«¤éÈà½÷¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤Ê¡Ä¡ÄÁ´¤Æ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡© ¥Á¥é¥Ã¤È³À´Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£»Å»ö¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¾®¼Ç¤µ¤ó¤¬º£¡¢¿§¤ó¤Ê¿Í¤«¤é»Ù»ý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£±þ±ç¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÎëÌÚºÚÊæ»Ò¥¢¥Ê¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤«¤é¡ÖÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ê´¶¤¸¡×¡ÖÉãÀ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¾®¼Ç¤âËå¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¥Û¡¼¥ë¤ÎÁ°¤ÇÆìÄ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¾ï¤Î»Ñ¤ò°ÂÅÄ¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ç3²ó¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë°ÂÅÄ¸²¤¬VTR½Ð±é¤·¡¢¾®¼Ç¤È¤Ï°ÊÁ°¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÆ±¤¸³¬¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¾®¼Ç¤âËå¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¥Û¡¼¥ë¤ÎÁ°¤ÇÆìÄ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¾ï¤Î»Ñ¤ò°ÂÅÄ¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£