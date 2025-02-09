ÆüËÜ¤Ë°Ü½»¤·¤¿¥«¥Ê¥À¿Í¤¬¶±¤¨¤¿¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¸÷·Ê¡×¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÊ¹¤³¤¨¤¿¡ÈÆæ¤Î¶«¤ÓÀ¼¡É¤Ë¡Ö°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¡©¡×
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¡£´Ñ¸÷ÃÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¤¤ÊÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â³°¹ñ¿Í¤Î»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤ß¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¡õÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤òÂç¤¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤È¡ÖÆüËÜ¤Î²¿¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¤¤Î¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤¹¤³¤·ÆüËÜ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë³°¹ñ¿Í¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î°õ¾Ý¡×¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢²æ¡¹¤¬Ëº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ë²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥«¥Ê¥À¡¦¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë½Ð¿È¤Î¥À¥ó¡¦¥á¥¤¥¢¡¼¡Ê55ºÐ¡Ë¤ÈºÊ¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤¬¡¢Ä¹Ç¯½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤«¤é³¤¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ë¶õ¤²È¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ°Ü½»¤·¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯4·î¤Î¤³¤È¡£É®¼Ô¤¬ÆüËÜ¤Øµ¢¾Ê¤¹¤ë¤¿¤Ó°ì½ï¤Ë¤³¤Î¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¥À¥ó¤Ï¡¢ÆüÁý¤·¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤¤¶À¸³è¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Æü¡¹¤Î¸÷·Ê¤¬Î¹¹Ô¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿»ëÅÀ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤ä¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¤â¡¢»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤¬¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤Û¤ÜËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÉ®¼Ô¤Ï¼ÁÌä¹¶¤á¤ËÁø¤¦¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¢¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÊ¹¤³¤¨¤ë¡È¶«¤ÓÀ¼¡É¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡©
¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡¢¶á½ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ø2¿Í¤ÇÇã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¿ô¡¹¤ÎÄÁ¤·¤¤¾¦ÉÊ¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¥À¥ó¤Ï¡¢ÊÌ¹ÔÆ°¤Ç¾¦ÉÊÃª¤ò¸«¤Æ²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¿ôÊ¬¸å¤ËÈà¤ÏÀÄ¤¶¤á¤¿´é¤Ç»ä¤Î¸µ¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ê¡Ö¤Í¤¨¡¢¾¦ÉÊÃª¤Î¸þ¤³¤¦¤ÇÃ¯¤«¤¬ÂçÀ¼¤Ç¶«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¡©¡¡ÉÝ¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È²øëÃ¤Ê´é¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ì½ï¤Ë¶«¤ÓÀ¼¤Î¤¹¤ë¡È¸½¾ì¡É¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¾¦ÉÊÃª¤Ë¾¦ÉÊ¤òÊÂ¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡¼¡¼¤Ã¡ª¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¼ã¤¤ÃËÀ¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»Å»öÇ®¿´¤Ê¤½¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥«¥ó¥Õ¡¼±Ç²è¤ÎÉðÆ®¥·¡¼¥ó¤Î¡Ö¥¢¥Á¥ã¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶«¤ÓÀ¼¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¤Û¤É¹Ã¹â¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¾¦ÉÊÃª¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤Þ¤Þ¶«¤Ö»Ñ¤Ï¥À¥ó¤ÎÌÜ¤Ë´ñÌ¯¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¥«¥Ê¥À¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖHi,¡Ê¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¾¦ÉÊÃª¤Ë¾¦ÉÊ¤òÄÄÎó¤·¤Ê¤¬¤é¶«¤Ö¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡£
¢¡¡ÈÆ´¤ì¡É¤ÎËþ°÷ÅÅ¼Ö¤ÇÂç´î¤Ó
³¤³°¤Ç¤â°Ì¾¹â¤ÆüËÜ¤Î¡ÖÄÌ¶Ð¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÅÅ¼Ö¡×¡£±Ø°÷¤¬ÅÅ¼ÖÆâ¤Ë¿Í¤ò²¡¤·¹þ¤àÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¤¬SNS¤Ê¤É¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢³¤³°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤Ø°Ü½»¤¹¤ëÁ°¤ÎÎ¹¹Ô¤ÇÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡¢Ä«8»þ¤¯¤é¤¤¤Ë³÷ÅÄ±Ø¤ÇÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤éÊ¿Æü¤ÎÄ«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¤ÏÄÌ¶Ð¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡¢¤Þ¤º¤¤»þ´Ö¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¤½¤¦»×¤Ã¤¿É®¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¥ó¤Ï°ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£SNS¤Ç¸«¤¿¸÷·Ê¤¬¤Þ¤µ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÁ°¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ê³¾õÂÖ¡£ÅÅ¼Ö¤¬ÅþÃå¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¥Û¡¼¥à¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï°ìµ¤¤ËÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤â¾è¼Ö¡£
¤ª¤·¤¯¤é¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¾õÂÖ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥À¥ó¤â¤µ¤¾ÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¡Ö¤Í¤¨¡¢ËÍ¤¿¤Á¥ª¥¤¥ë¥µ¡¼¥Ç¥£¥ó¤Î´ÌµÍ¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»ÏËö¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÈÄ¹190¥»¥ó¥Á¤Î¥À¥ó¤Ï¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦µÍ¤á¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤â¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤è¤êÆ¬¤¬¤Ò¤È¤ÄÈ´¤¤ó½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡ÆüËÜ¿Í¤ÎÎéµ·Àµ¤·¤µ¤Ë´¶Æ°
ÆüËÜ¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥À¥ó¡£¥«¥Ê¥À¤Ç¤Ïº¸¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î±¦Â¦ÄÌ¹Ô¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Îº£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê±¦¥Ï¥ó¥É¥ë¤âº¸Â¦Áö¹Ô¤Ë¤â´·¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Þ¤Ç¼Ö¤Ç¹Ô¤¯ÅÓÃæ¤ËÏ©ÃÏ¤«¤éÂçÄÌ¤ê¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿¥À¥ó¤Ï¡¢ÂçÄÌ¤ê±è¤¤¤ÎÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ë¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÇØÉé¤Ã¤¿7¡Á8ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î½÷¤Î»Ò¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤¹¤³¤·ÆüËÜ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë³°¹ñ¿Í¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î°õ¾Ý¡×¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢²æ¡¹¤¬Ëº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ë²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤¤¶À¸³è¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Æü¡¹¤Î¸÷·Ê¤¬Î¹¹Ô¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿»ëÅÀ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤ä¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¤â¡¢»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤¬¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤Û¤ÜËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÉ®¼Ô¤Ï¼ÁÌä¹¶¤á¤ËÁø¤¦¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¢¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÊ¹¤³¤¨¤ë¡È¶«¤ÓÀ¼¡É¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡©
¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡¢¶á½ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ø2¿Í¤ÇÇã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¿ô¡¹¤ÎÄÁ¤·¤¤¾¦ÉÊ¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¥À¥ó¤Ï¡¢ÊÌ¹ÔÆ°¤Ç¾¦ÉÊÃª¤ò¸«¤Æ²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¿ôÊ¬¸å¤ËÈà¤ÏÀÄ¤¶¤á¤¿´é¤Ç»ä¤Î¸µ¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ê¡Ö¤Í¤¨¡¢¾¦ÉÊÃª¤Î¸þ¤³¤¦¤ÇÃ¯¤«¤¬ÂçÀ¼¤Ç¶«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¡©¡¡ÉÝ¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È²øëÃ¤Ê´é¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ì½ï¤Ë¶«¤ÓÀ¼¤Î¤¹¤ë¡È¸½¾ì¡É¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¾¦ÉÊÃª¤Ë¾¦ÉÊ¤òÊÂ¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡¼¡¼¤Ã¡ª¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¼ã¤¤ÃËÀ¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»Å»öÇ®¿´¤Ê¤½¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥«¥ó¥Õ¡¼±Ç²è¤ÎÉðÆ®¥·¡¼¥ó¤Î¡Ö¥¢¥Á¥ã¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶«¤ÓÀ¼¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¤Û¤É¹Ã¹â¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¾¦ÉÊÃª¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤Þ¤Þ¶«¤Ö»Ñ¤Ï¥À¥ó¤ÎÌÜ¤Ë´ñÌ¯¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¥«¥Ê¥À¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖHi,¡Ê¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¾¦ÉÊÃª¤Ë¾¦ÉÊ¤òÄÄÎó¤·¤Ê¤¬¤é¶«¤Ö¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡£
¢¡¡ÈÆ´¤ì¡É¤ÎËþ°÷ÅÅ¼Ö¤ÇÂç´î¤Ó
³¤³°¤Ç¤â°Ì¾¹â¤ÆüËÜ¤Î¡ÖÄÌ¶Ð¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÅÅ¼Ö¡×¡£±Ø°÷¤¬ÅÅ¼ÖÆâ¤Ë¿Í¤ò²¡¤·¹þ¤àÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¤¬SNS¤Ê¤É¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢³¤³°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤Ø°Ü½»¤¹¤ëÁ°¤ÎÎ¹¹Ô¤ÇÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡¢Ä«8»þ¤¯¤é¤¤¤Ë³÷ÅÄ±Ø¤ÇÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤éÊ¿Æü¤ÎÄ«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¤ÏÄÌ¶Ð¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡¢¤Þ¤º¤¤»þ´Ö¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¤½¤¦»×¤Ã¤¿É®¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¥ó¤Ï°ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£SNS¤Ç¸«¤¿¸÷·Ê¤¬¤Þ¤µ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÁ°¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ê³¾õÂÖ¡£ÅÅ¼Ö¤¬ÅþÃå¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¥Û¡¼¥à¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï°ìµ¤¤ËÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤â¾è¼Ö¡£
¤ª¤·¤¯¤é¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¾õÂÖ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥À¥ó¤â¤µ¤¾ÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¡Ö¤Í¤¨¡¢ËÍ¤¿¤Á¥ª¥¤¥ë¥µ¡¼¥Ç¥£¥ó¤Î´ÌµÍ¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»ÏËö¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÈÄ¹190¥»¥ó¥Á¤Î¥À¥ó¤Ï¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦µÍ¤á¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤â¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤è¤êÆ¬¤¬¤Ò¤È¤ÄÈ´¤¤ó½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡ÆüËÜ¿Í¤ÎÎéµ·Àµ¤·¤µ¤Ë´¶Æ°
ÆüËÜ¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥À¥ó¡£¥«¥Ê¥À¤Ç¤Ïº¸¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î±¦Â¦ÄÌ¹Ô¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Îº£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê±¦¥Ï¥ó¥É¥ë¤âº¸Â¦Áö¹Ô¤Ë¤â´·¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Þ¤Ç¼Ö¤Ç¹Ô¤¯ÅÓÃæ¤ËÏ©ÃÏ¤«¤éÂçÄÌ¤ê¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿¥À¥ó¤Ï¡¢ÂçÄÌ¤ê±è¤¤¤ÎÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ë¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÇØÉé¤Ã¤¿7¡Á8ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î½÷¤Î»Ò¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£