【しまむら:「超サプライズセール」】開催期間:11月20日~11月24日

ファッションセンターしまむらは、セール「超サプライズセール」を11月20日より開催する。開催期間は11月24日まで。

「超サプライズセール」では数量限定ハッピーバックなどが販売。「ハッピーバック」は1,000円、2,000円、3,000円、7,000円が展開。

1,000円のハッピーバックでは、「星のカービィ」、「ディズニー」、「サンリオ」などのキャラクターソックス6足セットなどが展開。

7,000円のハッピーバックでは「仮面ライダーW」、「仮面ライダーBLACK」のアパレルセットが展開される。

□「しまむら 超サプライズセール」

(C) SHIMAMURA Co., Ltd.