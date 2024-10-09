「Lies of P」、PS Storeにて40％オフセール中10月16日までの期間限定
【「Lies of P」セール】
セール期間：10月16日23時59分まで
セール期間：10月16日23時59分まで
Lies of P Deluxe Edition
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Store（PS Store）にて「Lies of P Deluxe Edition」を40％オフのセール価格で販売している。期間は10月16日まで。
「Lies of P」は、童話「ピノッキオの冒険」をベースとした韓国NEOWIZによるソウルライクアクションRPG。プレーヤーは主人公「P」となり、地獄と化した「クラットの街」で強敵と対峙していく。
「Deluxe Edition」は本編のほか、複数の衣装アイテムが付属する豪華版。また「Deluxe Edition」付属のアイテムを別途販売するDLCパック「Lies of P Deluxe Upgrade」も40％オフとなっている（プレイには本編が必要）。
「TOKYO GAME SHOW SALE」セール対象商品の一部
「Lies of P Deluxe Edition」価格：9,680円 → 5,808円（40%オフ）
□PS Store「Lies of P Deluxe Edition」販売ページ