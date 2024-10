【すみっコぐらし「わくわくたぴおかコンビニ」テーマ新アイテム】11月上旬頃~ 発売予定

サンエックスは、「すみっコぐらし」より、新テーマ「わくわくたぴおかコンビニ」のアイテムを11月上旬頃から全国の販売店やネットショップにて発売する。

アイテムには、キラキラホログラム箔押しのメモパッドや、タイル型シール、牛乳パック型のペンポーチ、お菓子のパッケージのようなポーチ、“おでん”になりきったすみっコたちのぬいぐるみセット、ミニショルダーバッグなどがラインナップされている。

すみっコぐらし「わくわくたぴおかコンビニ」テーマ商品ラインナップ一覧(一部)

【すみっコぐらし「わくわくたぴおかコンビニ」】【「わくわくたぴおかコンビニ」テーマ】

理想の姿に近づくために、

今日はみんなと一緒にランニング♪

その道中で見つけたのは…

たぴおかたちが働くコンビニ「たぴたぴマート」!?

わくわくお買い物を楽しんで、

たくさん走ったごほうびに

みんなでちょこっとひと休み♪

【メモパッド】

価格:各385円

【ぷくっとオーロラシール】

価格:330円

【タイルシール】

価格:各440円

【ミックスキャップ】

価格:各418円

【レターセット】

価格:495円/便せん封筒1種・ダイカット便せん1種

【ペンポーチ】

価格:2,200円

【ポーチ】

価格:2,200円

【ショッピングバッグ】

価格:1,870円

【シークレットミニタオル:全6種】

価格:各550円/ブラインドパッケージ

【たぴおかくじてのりぬいぐるみ:全7種(6+シークレット1)】

価格:各1,430円/ブラインドパッケージ

【おでんぬいぐるみセット】

価格:4,400円

【シーンぬいぐるみ】

価格:3,960円

【すみコレミニショルダーバッグ】

価格:3,300円

