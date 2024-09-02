¥À¥¤¥½¡¼·ÏÎó¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä1¥«·î¤âÄã²¹½ÏÀ®¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¹¤®¤Ê¤¤¡©ÀìÌçÅ¹¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤ÀÐ¤±¤ó
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§DAI¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¥½¡¼¥×YE
²Á³Ê¡§¡ï550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§55g
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§Standard Products¡Ê¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡Ë
¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÌý»é100¡ó¡ª500±ß¤Î¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀÐ¤±¤ó¤Ë¥É¥Ï¥Þ¤ê♡
ÀèÆü¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Î»ÐËåÅ¹¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡×¤ËË¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÞ¯Íî¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÀÐ¤±¤ó¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡ØDAI¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¥½¡¼¥×YE¡Ù¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡ï550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«Éõ¤¹¤ë¤È¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¤¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¹á¤ê¤¬¡ª¤·¤«¤·¡¢ÀÐ¤±¤ó¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÀµÄ¾¾®¤µ¤á¡£¤³¤ì¤Ç500±ß¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¹â¤¤¤ó¤¸¤ã¡Ä¡©¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤éÀ½Ë¡¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¤Ê¤ó¤ÈËÜÉÊ¤Ï¡¢1¥ö·î°Ê¾å¤¸¤Ã¤¯¤êÄã²¹¤Ç½ÏÀ®¤¹¤ëÈó²ÃÇ®À½Ë¡¤òºÎÍÑ¡£ÎÉ¼Á¤ÊÈþÍÆÀ®Ê¬¤ÈÅ·Á³Í³Íè¤ÎÌý»é¤òìÔÂô¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë»È¤Ã¤¿Àö´éÀÐ¤±¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹♡
¢¨1¡§Standard Products´ð½à
ÀìÌçÅ¹¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡ª¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤Î¡ØDAI¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¥½¡¼¥×YE¡Ù
¼ÂºÝ¤ËÀÐ¤±¤ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢´Å¤µ¤Î¤¢¤ë²º¤ä¤«¤Ê¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¢ö¹á¤ê»Ä¤ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡ý
Ë¢Î©¤Á¤âÎÉ¹¥¡ªÀÐ¤±¤ó¤¬ÍÏ¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¯¤ÆÇ»¸ü¤ÊË¢¤ò´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤·¤¿♡
È©¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â»É·ã¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¥·¥¥·¤·¤Ê¤¤»ÈÍÑ´¶¡£¥í¥¤¥ä¥ë¥¼¥ê¡¼¥¨¥¥¹¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤«¡¢Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤âÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¤Þ¤»¤ó¢ö
LUSH¡Ê¥é¥Ã¥·¥å¡Ë¤Ë¤â¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤¿ÀÐ¤±¤ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢É®¼ÔÅª¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÊý¤¬¹¥¤ß¤Ç¤·¤¿♡
º£²ó¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤Î¡ØDAI¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¥½¡¼¥×YE¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À½Ë¡¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤ì¤¿500±ß¤Î¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀÐ¤±¤ó¡£¹á¤ê¤ËË¢Î©¤Á¡¢»ÈÍÑ´¶¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤é¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2024Ç¯8·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£