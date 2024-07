ザ・リッツ・カールトン沖縄が、開業以来初の客室リノベーションを記念して「ゆくる滞在プラン」を発売。

ブランドコンセプトを強化し、琉球の伝統美と自然美に癒される空間へと進化した客室で、寛ぐひとときを過ごせる宿泊プランです☆

ザ・リッツ・カールトン沖縄「ゆくる滞在プラン」

宿泊対象期間:2024年9月1日(日)〜12月27日(金)

予約開始日:2024年7月9日(火)

料金:1泊 107,525円〜(1泊1室2名、税金・サービス料含む)

含まれるもの:ダイニング「グスク」での朝食(滞在中1回)、ウェルカムドリンク(シャンパンまたはノンアルコールドリンク)、ホテルクレジット10,000円分(1泊1室につき)、アロマキャンドルギフト

対象客室:

デラックス ネイチャービュールーム 16室(45平方メートル、テラス7.5平方メートル)

デラックス パーシャルオーシャンビュールーム 31室(45平方メートル、テラス7.5平方メートル)

ベイデラックス ルーム 31室(45平方メートル、テラス7.5平方メートル)

プレミアデラックス ルーム 9室(58平方メートル、テラス7.5平方メートル)

カバナ ルーム 8室(45平方メートル、テラス29平方メートル)

チェックイン:15:00

チェックアウト:12:00

電話予約:0980-43-5800(9:00〜18:00)

※画像イメージは実際の完成時とは異なる場合があります

琉球の伝統美と自然美が感じられる、癒しの空間に客室をリノベーションした、ザ・リッツ・カールトン沖縄。

生まれ変わった客室のオープンを記念して、2024年9月1日より「ゆくる滞在プラン」を販売し、2024年7月9日より予約がスタートしています!

「ゆくる滞在プラン」は、お部屋で楽しむオリジナルウェルカムドリンクや、ホテルクレジットが含まれた宿泊パッケージです。

新しい客室は琉球漆喰や琉球藍といった伝統技術、染料を用い、「やんばるグリーン」「名護ブルー」が基調の優しい風合いが特徴。

窓から見える沖縄の自然と調和する居心地の良い客室にて、「ゆくる(寛ぐ)」ひとときを過ごせるよう、ウエルカムドリンクとして「ザ・リッツ・カールトン シャンパン」を用意。

ウエルカムドリンクには、沖縄ハーバルクラフトシロップを使ったノンアルコールドリンクも選べます☆

また、ホテル内のレストランやスパなどで利用できる、ホテルクレジット10,000円分も宿泊内容に含まれているのもお得なポイント。

都会の喧騒や混雑から離れ、リゾート内でのんびりと過ごせるプランです。

アンバーやムスクをベースに、シトラスと沖縄の海を連想させるマリン、スズランのフローラルが香るホテルオリジナルのアロマキャンドルをギフトとして用意。

自宅に戻ってからも、沖縄のゆったりとした時間の流れを楽しめます!

客室リニューアル

開業以来初となる、ザ・リッツ・カールトン沖縄の改装工事は、2024年年3月より段階的に実施し、2024年末頃に全室リニューアルオープン予定です。

新しい客室のデザインには、空間演出の柱となる3つのシノグラフィー「城(グスク)」「迎恩(ケイオン)」「自然」を反映しています。

琉球文化が息づき、訪れる人を温かく迎え入れる場所としての「城(グスク)」と、礼を重んじ礼を守ってきた琉球の人々が大切にしてきたおもてなしの精神「迎恩(ケイオン)」

そして、沖縄が誇る豊かな「自然」の3つで、ホテルのブランドコンセプトを強化しています。

沖縄の豊かな自然を彷彿とさせるベッドボードは、沖縄の左官職人の手作りの作品であり、とりわけ目を引く存在。

客室の窓から遠くに望むやんばるの山稜や名護の高台を流れる風が、石灰岩の優しい風合いが特徴の琉球漆喰と沖縄県・本部町で栽培された琉球藍を用いて表現されています。

また、このリノベーションプロジェクトは環境配慮と環境負荷の軽減を考慮し、既存の構造を活かしながら実施している点も特徴。

廃棄物の削減や自然資源の有効活用によって、地域コミュニティや観光業界全体にポジティブな影響を与え、持続可能でありながら寛ぎを与える環境とサービス向上を目指しています。

さらに、内装だけではなく客室アメニティーもより充実し、より上質な安らぎを提供。

ザ・リッツ・カールトンオリジナルのシモンズ製ベッドマットレスを導入するほか、お休み前のターンダウンサービスとして、アロマオイル「ゆいかじ(宵風)」を用意。

「結衣家事」は、沖縄・今帰仁村のエシカル・コスメブランド「YUMEJIN」とコラボレーションしたアロマオイルで、心地よい眠りへと誘います。

新しいデザインを起用したパジャマとバスローブ、プールパーカーは、吸水性がありながらも軽くてやわらかい肌触りが特徴です。

お子様には、ザ・リッツ・カールトン沖縄のオリジナルパジャマやバスローブも用意。

名護の高台に位置する立地を活かし、名護湾からの心地よい風がテラスから室内に流れるような空間設計を演出した、新しいザ・リッツ・カールトン沖縄に期待が高まります!

リノベーションを記念して、ウエルカムドリンクやホテルクレジットを含む、ゆったり過ごせる宿泊パッケージを発売。

2024年9月1日〜2024年12月27日が宿泊対象期間となっている、ザ・リッツ・カールトン沖縄の「ゆくる滞在プラン」は、2024年7月9日より予約スタートです☆

