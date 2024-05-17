¿¹»³Ì¤ÐÔ¡ØÂç¤¤¤Ê¤ëÉÔºß¡ÙËÜ¥Ý¥¹¥¿ー¡õ¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡¡ED¶Ê¤Ïº´Ìî¸µ½Õ¡õTHE COYOTE BAND
¡¡7·î12Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¿¹»³Ì¤ÐÔ¼ç±é±Ç²è¡ØÂç¤¤¤Ê¤ëÉÔºß¡Ù¤ÎËÜ¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¿¹»³Ì¤ÐÔ¼ç±é¡ØÂç¤¤¤Ê¤ëÉÔºß¡Ù¥È¥í¥ó¥È±Ç²èº×¥³¥ó¥ÚÉôÌç¤ËÁª½Ð¡¡¡Ö¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ä¹ÊÔ¥Æ゙¥Ò゙¥åーºî¡Ø¥³¥ó¥Õ゚¥ê¥·¥Æ¥£¡¿Í¥¤·¤¤¶¦ÈÈ¡Ù¤Ç¥È¥í¥ó¥È¡¢¥Ø゙¥ë¥ê¥ó¡¢³ø»³¤Ê¤È゙¤ÎÌ¾¤¿゙¤¿¤ë¹ñºÝ±Ç²èº×¤ËÀµ¼°¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¶á±º·¼´ÆÆÄ¤ÎÂè2ºî¡£2023Ç¯9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè48²ó¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë¤Æ¥ïー¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢Âè71²ó¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÁª½Ð¡£Æ±±Ç²èº×¤ÎÎò»Ë¾åÆüËÜ¿Í½é¤È¤Ê¤ë¥·¥ë¥Ðー¡¦¥·¥§¥ë¾Þ¡ÊºÇÍ¥½¨ÇÐÍ¥¾Þ¡Ë¤òÆ£ÎµÌé¤¬¼õ¾Þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¤ÎÊ¸²½ºâÃÄ¡Ö¥¢¥Æ¥Í¥ª¡¦¥®¥×¥¹¥³¥¢¥Î¡×¤¬ºÇ¤âÂî±Û¤·¤¿ºîÉÊ¤ËÍ¿¤¨¤ë¥¢¥Æ¥Í¥ª¡¦¥®¥×¥¹¥³¥¢¥Î¾Þ¤â¼õ¾Þ¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«ºÇ¸Å¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¡¢Âè67²ó¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤â¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë¤ÆºÇ¹â¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¢¥ïー¥É¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®¤µ¤¤¤³¤í¤Ë¼«Ê¬¤ÈÊì¤ò¼Î¤Æ¤¿Éã¤¬¡¢·Ù»¡¤ËÊá¤Þ¤Ã¤¿¡£Ï¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿Âî¤¬¡¢ºÊ¤ÎÍ¼´õ¤È¶¦¤Ëµ×¡¹¤Ë¶å½£¤ÎÉã¤Î¸µ¤òË¬¤Í¤ë¤ÈÉã¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤ÇÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¡¢Éã¤¬ºÆº§¤·¤¿µÁÍý¤ÎÊì¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âî¤Ï¡¢Éã¤ÈµÁÊì¤ÎÀ¸³è¤òÄ´¤Ù»Ï¤á¤ë¤¬――¡£
¡¡¿¹»³¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¤½¤ÎÉã¿ÆÌò¤òÆ£¡¢Êì¿ÆÌò¤ò¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤Ç½ÅÍ×¤Ê¸°¤È¤Ê¤ëÉã¿Æ¤Î¸åºÊÌò¤ò¸¶Æü½Ð»Ò¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢»°±ºÀ¿¸Ê¡¢¿ÀÌî»°Îë¡¢Íø½Å¹ä¡¢ÄÍ¸¶Âç½õ¡¢¤½¤·¤Æ·àºî²È¡¦±é½Ð²È¡¦¾®Àâ²È¤Î»Ô¸¶º´ÅÔ»Ò¡¿Q¤ÎÆÃÊÌ½Ð±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜ¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÇÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éã¡ÊÆ£ÎµÌé¡Ë¤È¡¢Ä¹¤é¤¯ÁÂ±ó¤À¤Ã¤¿Ëö¤ËºÆ²ñ¤·¡¢Éã¤ÎÆóÅ¾»°Å¾¤¹¤ëÈ¯¸À¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÂî¡Ê¿¹»³Ì¤ÐÔ¡Ë¤Î¡¢2¿Í¤ÎÉ½¾ð¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£°ÚÉÝ¤ÎÇ°¤ò¤âÊú¤«¤»¤ëÉã¿Æ¤Î¤ÊÂ¸ºß´¶¤È¡¢¤½¤³¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¿¹»³¤Î»ëÀþ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃ¯¤À¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Âî¤ÈÁêÂÐ¤¹¤ëÉã¤Ë²Ã¤¨¡¢Éã¤Î¿ÍÀ¸¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯Âî¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¤¢¤ëºÊ¡¦Í¼´õ¡Ê¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÁÊì¤ÎÄ¾Èþ¡Ê¸¶Æü½Ð»Ò¡Ë¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤¬º´Ìî¸µ½Õ¡õTHE COYOTE BAND¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øº£¡¢²¿½è¡ÊWhere Are You Now¡Ë¡Ù¤ÎÉ½Âê¶Ê¡Öº£¡¢²¿½è¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£10Âå¤Îº¢¤«¤éº´Ìî¸µ½Õ¤Î³Ú¶Ê¤È»í¤ÎÀ¤³¦¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¶á±º´ÆÆÄ¤Ï¡¢2012Ç¯¤è¤êº´Ìî¸µ½Õ¤Î¥é¥¤¥Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ê¤É¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£¡¢²¿½è¡ÊWhere Are You Now¡Ë¡×¤Ï¡¢º´Ìî¸µ½Õ¡õTHE COYOTE BAND¤Î6ºîÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢º´Ìî¤ÎÁ´¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÄÌ»»19ºîÌÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ë¥Ð¥à¡£Á´14¶Ê¤Î¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎºÇ¸å¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë³Ú¶Ê¡Öº£¡¢²¿½è¡×¤Ç¡¢ËÜºî¤â¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿¹»³¡¢¿¿ÌÚ¡¢Æ£¤«¤é¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡£¿¹»³¤Ï¡¢¡Ö¡Ê»£±Æ¤«¤é±Ç²èº×¡¢·à¾ì¸ø³«¤Þ¤Ç¤Î¡ËÃúÇ«¤«¤Ä¾ðÇ®Åª¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Î°ì´Ä¤Ë·È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ü¥³¥á¥ó¥È
¡¦¿¹»³Ì¤ÐÔ2022Ç¯¤Ë¶å½£¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂç¤¤¤Ê¤ëÉÔºß¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î±Ç²èº×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶á±º´ÆÆÄ¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿Êª¸ì¤¬¡¢´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥ëー¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾úÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤è¤¤¤èÆüËÜ¤Ç¤Î¾å±Ç¤Ë»ê¤ë¡£¤½¤ÎÃúÇ«¤«¤Ä¾ðÇ®Åª¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Î°ì´Ä¤Ë·È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦¿¿ÌÚ¤è¤¦»ÒÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¤Ç¿Í¡¹¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¶á±º¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢»ä¤â»£±ÆÃæ²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬Âô»³Í¯¤Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²º¤ä¤«¤Ê¶á±º¤µ¤ó¤äÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤¿»ö¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë´Ñ¤Æ¤â¤é¤¦»ö¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¦Æ£ÎµÌé¡ÖÂç¤¤¤Ê¤ëÉÔºß¡×¤È¤¤¤¦±Ç²è¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë»ä¤¬¸À¤¦¤Î¤â¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼Â¤ÏËÌ¶å½£¤Ç¤Î°ì¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤ë»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ç¤µ¤¨¡¢¡ÖÂç¤¤¤Ê¤ëÉÔºß¡×¤¬¤É¤ó¤Ê±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¸«Åö¤â¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»î¼Ì¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤²¿¤«¤Ë¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥í¥ó¥È¤Ç¤â¥µ¥ó¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ç¤â¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç ¤â¡¢¹ñ¶¡¢¸ÀÍÕ¡¢Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤ò·Ú¡¹¤È±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬²¿¸Î¤Ê¤Î¤«¡¦¡¦¡¦¡£ÆüËÜ¤Î·à¾ì¤Ç¤³¤Î±Ç²è¤¬³§ÍÍ¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¶»¤¬¹âÌÄ¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë