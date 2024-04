東京ディズニーリゾートに、夏の暑い季節にぴったりなひんやり冷たいメニューが続々登場!

今回は、2024年4月1日より、東京ディズニーランドの「チャイナボイジャー」で販売されている「ボイジャーセット」を紹介していきます。

東京ディズニーランド「チャイナボイジャー」ボイジャーセット

価格:1,840円

販売期間:2024年4月1日〜9月30日

販売店舗:東京ディズニーランド/アドベンチャーランド「チャイナボイジャー」

ローストビーフの冷やし豆乳担担まぜそば(クルミ入り)杏仁豆腐ソフトドリンクのチョイス

東京ディズニーランドのアドベンチャーランドにある中華レストラン「チャイナボイジャー」

古いボートハウスを修復してつくった「チャイナボイジャー」では、中華麺などが販売されています。

そんな「チャイナボイジャー」では、2024年4月1日より、暑い季節にぴったりな「ボイジャーセット」を提供中。

「ローストビーフの冷やし豆乳担担まぜそば(クルミ入り)」に「杏仁豆腐」とソフトドリンクがついたセットです。

「ローストビーフの冷やし豆乳担担まぜそば(クルミ入り)」は、肉みそに豆乳を混ぜ合わせた、クリーミーな味わいのまぜそば。

「ミッキーマウス」を黄身で表現したゆでたまごもついているので、見た目もかわいい!

シャキシャキした野菜や、クルミの食感も楽しめます。

シャキシャキ野菜やローストビーフを味わう豆乳担担まぜそばと、杏仁豆腐のセット。

東京ディズニーランドの「チャイナボイジャー」で販売されている、ボイジャーセットの紹介でした☆

