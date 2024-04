メキシコのあるスポーツジムで今月1日、トレーニングマシンの使用をめぐって2人の女が口論を始めた。次第にヒートアップして相手の髪を掴んで引きずり回すなど激しい喧嘩となったが、スタッフらが間に入り、制止した。1人は怒りが収まらない様子だったが、しばらくしてから右手の小指先端を噛みちぎられたことに気付き、失神してその場に倒れ込んだという。英ニュースメディア『Metro』などが報じた。

喧嘩が発生したのは、メキシコ北東部ヌエボ・レオン州モンテレイにあるスポーツジム「Gimnasio Great Fitness」だ。当時、脚のトレーニングのため同ジムを訪れていたロザンナ(Rossana、44)は、レッグプレスマシンを使おうとした。しかし別の女性がレッグプレスマシンを使用していたため、ロザンナはしばらく待っていた。それでも女性はトレーニングを終える気配がなかったため、ロザンナは声をかけてマシンの使い過ぎを指摘したという。レティシア(Leticia、66)と名乗るこの女性は、ロザンナの指摘が気に入らなかったようで口論となった。そして次第に、互いを掴み合う喧嘩にまでヒートアップした。監視カメラが当時の様子を捉えており、ロザンナとレティシアが互いを掴み合い始めると、近くにいたスタッフらが間に入って喧嘩を止めようとする様子が映っている。2人の怒りは収まらず、他の人々も集まり制止しようとするが、ロザンナはレティシアの髪の毛を鷲掴みにした。その時、レティシアはロザンナの服を掴んでいたが、ロザンナがレティシアの髪を引っ張って引きずり始めた。ここでスタッフに説得されたのか、ロザンナは手を離してレティシアから距離を置いた。ロザンナは男性になだめられているが、怒りが収まらないようで再びレティシアに近づいて蹴ろうとする様子を見せた。ようやくロザンナとレティシアが引き離され、一段落と思われた。ところがロザンナは、揉み合っている間にレティシアによって右手の小指を噛みちぎられたことに気付いた。その瞬間、ロザンナは痛みで絶叫し、意識を失ってその場で倒れてしまった。ジムのスタッフらが応急手当を行い、タオルで仰いだりして対応したという。英ニュースメディア『Metro』などが公開した写真には、小指の先端がなくなったロザンナの右手が確認できる。のちにネイルチップがついたままの噛みちぎられた小指の先端が発見され、ビニール袋に入れられたその小指は、証拠品として回収されたそうだ。同ジムのマネージャーによると、ロザンナとレティシアは共に逮捕されたそうで、2人の会員資格をはく奪した。レティシアは暴行の罪に問われ、ロザンナは回復に向かっていると報道されているものの、指を再接着することができたのかは明らかになっていない。