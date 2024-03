「ヘイトリップ」連携開始！TL-リンカーン

宿泊施設の予約・販売管理システム『TL-リンカーン』は、新たな対応販売先として、「ヘイトリップ」を運営するHeytripと2024年3月25日に連携を開始しました。

TL-リンカーン「ヘイトリップ」連携開始

今回のTL-リンカーンとヘイトリップの連携により、TL-リンカーンを導入している宿泊施設においては、「共通在庫サービス」を使ってヘイトリップに提供する部屋タイプやプランを作成することができます。

すでに共通在庫サービスの利用がある場合は、作成済みの部屋タイプやプランを流用し手間なく販売チャネルを広げることができます。

また、同システムで管理されている他のネット販売先と在庫・プランの共有を行うことで残室・料金の一括調整を効率的に行うことができます。

ヘイトリップは、デジタルテクノロジーを駆使し、世界中のホテルに販売サービスを提供するデジタル技術系旅行会社です。

API連携で世界中のホテルやサービスプロバイダーとの技術統合を実現し、より広範囲なホテルや旅行商品情報を取得することもできるため、宿泊施設は日本国内のみならず、訪日外国人の集客を図ることができます。

連携先概要

連携先名 : ヘイトリップ(英語名:Heytrip)

運営会社 : Heytrip株式会社

事業概要 : ホテル・航空券・チケット予約、旅行サービス、

自動車リース、情報技術サービス、運営サービス

運営会社所在地: 東京都港区港南四丁目6番8号 ワールドシティタワーズ3505室

企業サイト :

https://heytripgo.com/

