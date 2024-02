児童文学『クマのプーさん』の著作権が切れたのをいいことに、愛すべき100エーカーの森の仲間たちを恐るべき殺人鬼として描いたホラー映画『プー あくまのくまさん』の続編『Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2』より、米予告編が公開された。前作の製作後にティガーの著作権も切れたので、本作に参戦させられている。

前作『プー あくまのくまさん』(2023)は、レビューサイトRotten Tomatoesでは批評家スコア3%という散々な評価ながら、製作費10万ドルの超低予算に対し全世界420万ドルのスマッシュヒット。SNSでも様々な話題を集めていた。

製作陣は早い段階から続編展開を決めていた。ティガーは2023年に著作権が失効し、本作では「」なサディスティックな殺人鬼として登場する。

本作のあらすじは次のように伝えられている。「100エーカーの森深くに潜むくまのプーさん、ピグレット、オウル、そしてティガーは、クリストファー・ロビンに見つかってしまったことで、自分たちの棲家と命が危険にさらされていることに気づく。彼らはもはや影に生きず、クリストファー・ロビンの故郷アッシュダウンの町を襲撃し、血塗られた死と騒乱の痕跡を残していく。プーさんと野蛮な仲間たちは、誰も想像できないほど凶暴で、強く、そして賢明であることを皆に示すだろう。そして彼らは、クリストファー・ロビンへの復讐を果たすのである」。

予告編では、大人になったクリストファー・ロビンがメンタルセラピーを受けている。彼が回想するのは子ども時代の記憶。100エーカーの森の奥から、クリストファー・ロビンに因縁を持つ悪魔たちが襲来する。ついに姿を見せたティガーは「やあ、クリストファー……」とおどろおどろしい声。彼らは血を求め、罪なき人々を続々と襲っていく……。

米公開日はまだ発表されていないが、2024年後半を予定している。なお製作のJagged Edge Productionsは、『プー あくまのくまさん』シリーズのほか、題材の『Peter Pan’s Neverland Nightmare(原題)』、題材の『Pinocchio: Unstrung(原題)』、バンビ題材の『Bambi: The Reckoning(原題)』といったホラー映画を準備中で、これらのスケッチアートを『Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2』本編エンドクレジットで披露するという。

