◆スターバックス新作「おさつ バター フラペチーノ(R)」!バターとはちみつがじゅわっとしみ込む焼き芋をイメージ

スターバックスから、バターとはちみつがじゅわっとしみ込む焼き芋をイメージした「おさつ バター フラペチーノ(R)」が登場。2023/9/1(水)〜10/10(火)まで、全国のスターバックス店舗にて限定発売される。

今秋は「Harvest Autumn -Everyone is an Artist-」(この秋は、みんながアーティスト)をコンセプトに、実りの秋を楽しめる味わいを商品につめ込んでお届け。

◆ひんやりなのに、焼き芋がホクホク、バターがじゅわり!?「おさつ バター フラペチーノ(R)」



さつまいも、バター、はちみつの甘じょっぱいコンビネーションがクセになる

今年の秋は、バターとはちみつがじゅわっとしみ込むホクホクの焼き芋をイメージした「おさつ バター フラペチーノ(R)」が初登場!

さつまいもの優しい甘さと甘じょっぱいハニーバターのコンビネーションが特長。

フラペチーノ(R)のボディには、塩味とバターの香りを閉じ込めた焼き芋をごろっとチャンクのままブレンド。ホクホクとしたさつまいもの感覚を味わえる。

カップの底には塩気が程よく効いた塩味芋けんぴを忍ばせ、一口吸うたびにカリカリの食感が楽しめるように仕立てた。

ホイップクリームには甘じょっぱいハニーバターソースを回しかけ、塩味芋けんぴも散りばめることで、より一層焼き芋とバターの魅力を引き出している。

おさつ バター フラペチーノ(R)

◆価格

<お持ち帰り>678円

<店内利用>690円

◆取り扱い店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)

◆販売期間:2023/9/1(金)〜10/10(火)予定

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。



8/30(水)に会員限定で先行販売!さらに9/22(金)からは「おさつカスタマイズ」も

9/22(金)から、ハニーバターソースと塩味芋けんぴを増量して、より贅沢に味わえる「おさつカスタマイズ」の注文が可能に。詳しい楽しみ方は後日改めてお知らせがあるそう。

また8/30(水)からは、ロイヤルティ プログラム「Starbucks(R) Rewards(スターバックス(R) リワード)」会員を対象に、発売日に先駆けて先行販売がスタート。この機会に登録してみては?

●期間:8月30日(水)〜8月31日(木)

●対象商品:おさつ バター フラペチーノ(R)

●利用方法

・モバイルオーダー注文

・スターバックス ジャパン公式アプリ内バーコードを店頭レジで提示

●先行販売告知webページ

◆秋の新作フード「青森県産 紅玉のカスタードアップルパイ」も同日登場



甘酸っぱいりんごとカスタードを合わせた「青森県産 紅玉のカスタードアップルパイ」

シナモンやナツメグなどほのかなスパイスが香る青森県産紅玉りんごを主役に、まろやかな甘みのカスタード、バターとキャラメル風味のフィリング、さくさくのパイ生地を合わせて仕上げた。

青森県産 紅玉のカスタードアップルパイ

◆価格

<お持ち帰り>520円

<店内利用>530円

◆取り扱い店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)

◆販売期間:2023/9/1(金)〜10/31(火)予定※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。