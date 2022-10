モデルのマリエ(35)が13日に自身のインスタグラムを更新。今月3日に出産した第1子女児の写真を公開し、名前を公表した。

4日の投稿で「このjourneyに関わってくれた全てのみんなに心から感謝して、新しい命が10/3に誕生しました」と第1子出産を報告したマリエ。これまで赤ちゃんの顔が見える写真はなかったが、この日はしっかりと顔が確認できるワンショットを投稿。これに、マリエは「Hi, my name is Ola」(こんにちは、私の名前はオラです)と添え、名前を公表。「Ola」はスペイン語で波という意味で、「Tan libre como la ola.」(波のように自由です)と名前に込めた思いをつづった。

マリエは11日にストーリーズでわが子を抱く姿とともに「やっと首も回復してきて、明日は抜糸。体は毎日少しずつパワーを蓄えれる様になってる。それも可愛すぎるベビのおかげだね。髪の毛フッサフサなベビちゃん」とつづっていた。

この投稿に、フォロワーからは「かわいい、、、。幸せ。癒し。ありがと」「かわいい」「やばい、愛しい!」「いい名前!!!!」「元気にスクスク育ってほしい 髪の毛フサフサだねぇ」「マリエさんに似てなんとも言えない目の色」「きゅん かわいい」「かわいすぎるう」「はっきりしたお顔」などの声が寄せられている。

マリエは6月10日の投稿で「嬉しくてなんだか少し照れちゃうんだけど、妊娠しているの。こんなに笑顔で包まれた毎日は まるで新しプレゼントをもらった子供みないに不思議でおっきな優しい愛に包まれてる」と第1子妊娠を公表。7月には「女の子がすくすくお腹で育っています」と性別が女であることを明かした。子どもの父親については明かしていない。