イタリア・ローマ発のラグジュアリーブランド、フェンディが創業100周年を迎え、伝説の「フェンディ スパイ」バッグを現代的に再解釈した「ミニ フェンディ スパイ」を発表しました。コンパクトなサイズに詰め込まれたエレガンスと遊び心は、大人の女性にふさわしいタイムレスな魅力♡ デイリーからイブニングまで、幅広いシーンで輝きを添える新作バッグの魅力をご紹介します。 フェンディ スパイ