『SATC』『グッド・ワイフ』クリス・ノース、二人の女性から性的暴行を告発される

『セックス・アンド・ザ・シティ』(以下『SATC』)の続編『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』で再び注目を集めているクリス・ノースが二人の女性から性的暴行を告発されたとThe Hollywood Reporter(以下THR)が伝えている。

『グッド・ワイフ』や『LAW & ORDER クリミナル・インテント』などで知られるクリス。自身の代表作の一つである『SATC』の続編がHBO Maxで配信され、ミスター・ビッグとしてカムバックし再注目を浴びることになったが、二人の女性から性的暴行を告発された。

今回、被害を訴えたのは現在40歳のゾーイ(仮名)と31歳のリリー(仮名)。互いに面識はなく、THRに別々に接触してきたという。それぞれ2004年のロサンゼルス、2015年のニューヨークで起きたおぞましい出来事が、『And Just Like That...』によって思い起こされるはめになったようだ。

現在ジャーナリストとして活動するリリーは今年8月「こうした話にどう対処するのかも、どうやって他の被害者を見つけるのかもわからない」とTHRにEメールを送った。一方、ゾーイは今もなおエンタメ業界で働いており、身元が知れた際の影響に恐れを抱きつつも、「クリスが『SATC』の役を再演すると聞いて私の中の何かが動き出した」と10月にTHRに話した。「長い間、それを埋めてきた」というゾーイは今こそ、彼の真の正体を公に知ってもらう時だと決断したそう。

クリスは声明で「数年前、はたまた数十年も前に会った方からの私に関する告発は断固として誤りです。こうした話は30年前だったとしても30日前だったとしても、いつでもあり得ました。(もちろんいつだってあり得ませんが)その一線を私は超えていません。出会いは同意の上です。こうした話が出てきたタイミングに疑問を抱かずにはいられません。なぜ今、この話を持ち上げるのか明確な理由は私にはわかりませんが、一つはっきりと言えることは、この女性たちを暴行してなどいないということです」

この報道を受け、でミスター・ビッグが使用していたエクササイズバイクの会社Pelotonは、彼の映っているパロディ広告を削除していた。(海外ドラマNAVI)

