´Ú¹ñ²°Âæ¥È¡¼¥¹¥È¤Ë¡¢ÌîºÚ¤¬¼çÌò¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤â¡ª ºÇ¿·¥°¥ë¥á3Áª

東京・原宿にオープンした韓国風カフェ「AmPm-エーエムピーエム-」や、小田急ホテルセンチュリーサザンタワー20階「サザンタワーダイニング」にて開催される、野菜が主役の「ベジフルコース」など、今話題のグルメはコレ!

〈最旬フードニュース〉

期待の新店や話題のスポット、スペシャルな食材を使ったフェアなど、今が旬の「行きたい! 食べたい!」を一気にご紹介!

1. チーズたっぷり! 韓国屋台トースト専門店が原宿にオープン

韓国風カフェ「AmPm-エーエムピーエム-」が、8月2日、東京・原宿にオープン。韓国の屋台で人気のトーストをアレンジした料理やスイーツ、ドリンク、オリジナルのアパレルブランドなどの販売をスタートした。

「チェユクポックムサンド」 900円

韓国屋台トーストとは、バターで焼いた食パンで野菜や卵、チーズ、豚肉の甘辛炒めなどを挟んで焼き上げる屋台料理のこと。AmPmでは、トーストに自家製の全粒粉パンを使用し、韓国定番のスタイルからチーズでアレンジしたオリジナルメニューまで、全4種を用意した。

「チェユクポックムサンド」は、韓国産コチュジャンを使用した甘辛い豚肉をたっぷり挟んだ同店のオリジナルトースト。日本人の好みに合うよう、チーズでアレンジしている。

「チーズシャワートースト」900円

「チーズシャワートースト」は、自家製全粒粉パンに濃厚チーズをシャワーのように贅沢にかけたメニュー。シンプルだがクセになる一品だ。 「モンティクリストサンド」900円

「モンティクリストサンド」は、レアチーズかカスタードのどちらか好きな方を選んで、焼き立てのトーストの間に挟んだメニュー。トーストのサクサク感ととろけるチーズや濃厚クリームの味わいがたまらない。 「カップケーキ」550円〜

トーストメニューの他には、甘さ控えめで上品な味わいの「カップケーキ」や、フルーツを炭酸水で割った「エイド」、韓国風イチゴミルクの「タルギウユ」なども取り揃えている。 AmPm-エーエムピーエム-

店内はコンクリートを基調とした落ち着いた空間。イートインとテイクアウトどちらにも対応しているので、好きなスタイルで屋台グルメを満喫しよう。

<店舗情報>

◆AmPm 原宿竹下通り店

住所 : 東京都渋谷区神宮前1-16-6 原宿77ビル 2F

TEL : 080-4403-6811



2. 8月31日は、野菜の日! 東京の取れたて野菜が主役の「ベジフルコース」が登場

小田急ホテルセンチュリーサザンタワー20階のオールデイダイニング「サザンタワーダイニング」にて、8月31日からのランチとディナータイムに、“心と身体のしあわせ”をテーマにした東京野菜が主役の「ベジフルコース」の提供がスタートする。 ベジフルコース

8月31日「野菜の日」にちなんだ「ベジフルコース」4,700円(サービス料込)は、数年かけて開発したという、アミューズからデザートまですべて野菜を主軸に作るコース料理。使用する野菜は、東京産の野菜の魅力に惚れ込んだ料理長自らが生産者を訪れ、絆を深め合いながら選び抜いたものばかりだ。 かぼちゃのロースト 西洋わさびのソース かぼちゃのエスプーマとともに ソフトピーチの香り

温野菜の「かぼちゃのロースト 西洋わさびのソース かぼちゃのエスプーマとともに ソフトピーチの香り」は、西洋わさびのソースがローストしたかぼちゃのホクホクとした甘味を一層引き立てる一品。 メインディッシュの一例

メインディッシュは、当日に届いた新鮮な野菜の中から好きなものを1種選ぶことができ、料理長がおすすめの調理法で提供するスペシャルな料理。 バジルのソルベ パッションフルーツのソースとともに

デザートの「バジルのソルベ パッションフルーツのソースとともに」は、心地よい酸味の八王子産パッションフルーツのソースを合わせたバジルのソルベ。 サザンタワーダイニング 店内(レストランゾーン)

さらに、東京野菜はコースで楽しむだけでなく、当日の朝に届いた新鮮なものを店内でそのまま購入することもできる。地上100mから見下ろす新宿の景色とともに、東京の大地が育む豊かな野菜を味わおう。

<店舗情報>

◆サザンタワーダイニング

住所 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー ー 20F

TEL : 050-5595-6080



3. 三重&愛知で夏のパンフェア開催! メロン入りマリトッツォなど注目のパンがずらり

三重県と愛知県で11店舗を展開する「513BAKERY(コイサンベーカリー)」にて、「夏の人気パンフェア」が開催中。富良野メロン入りマリトッツォや松阪牛すじカレーパンなど、全15品が並ぶ。 マリトッツォ(富良野メロン)

「マリトッツォ(富良野メロン)」302円は、自家製生クリームに北海道産の富良野メロンをトッピングしたプレミアムなマリトッツォ。みずみずしい富良野メロンは、クリームに負けないほどの甘さ。 マリトッツォ(ピスタチオ)

マリトッツォは、そのほかにも自家製生クリームのみをたっぷり挟んだ「ミルク」259円や、フレッシュな苺をのせた「ストロベリー」302円、生クリームに香ばしいピスタチオクリームを合わせた「ピスタチオ」280円といったラインアップが並ぶ。 松阪牛すじカレーパン

夏にぴったりのスパイシーなカレーパンは、7月から販売中の「松阪牛すじカレーパン」270円や「チーズフォンデュカレーパン」270円とともに、夏野菜をごろごろとのせた「5種の夏野菜カレーパン」302円とふわとろの温玉をのせた「とろ〜り温玉カレーパン」302円、2種の新メニューが登場。 マヌルパン

さらに今回は、韓国語で「ニンニクパン」を意味する、韓国の人気屋台グルメ「マヌルパン」324円が初登場。クリームチーズを詰め込んだパンに、ガーリックバターをたっぷりしみ込ませて焼き上げたガーリックパンは、食べ出したら止まらない味!

トレンドのパンや贅沢素材を使ったパンなど、注目のメニューが揃うフェアをチェックしてみてはいかが?

<店舗情報>

◆スペイン石窯パン513BAKERY 松阪高町店

住所 : 三重県松阪市高町203-5

TEL : 0598-50-0777<店舗情報>

◆コイサンベーカリー ららぽーと名古屋みなとアクルス店

住所 : 愛知県名古屋市港区港明2-3-2 ららぽーと名古屋みなとアクルス

TEL : 052-651-0513



※価格はすべて税込です。

※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大を受けて、一部地域で飲食店に営業自粛・時間短縮要請がでています。各自治体の情報をご参照の上、充分な感染症対策を実施し、適切なご利用をお願いします。

文:平石紗代 写真:お店から

