2024年6月オープンしたおにぎりの専門店『されどおにぎり 佐和田(さわた)店』。 元々趣味の釣りでよく佐渡に来ていた社長が佐渡米にココロを奪われ、佐渡でおにぎり店を開くまでになったそう。佐渡米をはじめ、地元の食材にこだわった朝6時から営業しているお店です。 人気おにぎりは「佐渡サーモン(380円/税込み)」。 佐渡の弓ヶ浜水産が養殖しているギンザケを使用しています。3日かけて仕込み、焼き上げた