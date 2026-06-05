2024年6月オープンしたおにぎりの専門店『されどおにぎり 佐和田(さわた)店』。

元々趣味の釣りでよく佐渡に来ていた社長が佐渡米にココロを奪われ、佐渡でおにぎり店を開くまでになったそう。佐渡米をはじめ、地元の食材にこだわった朝6時から営業しているお店です。



人気おにぎりは「佐渡サーモン(380円/税込み)」。

佐渡の弓ヶ浜水産が養殖しているギンザケを使用しています。3日かけて仕込み、焼き上げたサケをていねいにほぐし、炊きたての佐渡米でふんわり握ります。サケ特有の臭みが少なくとろけるようなうま味が魅力です。



サケとすじこ2つのおいしさが一度に味わえる「魚の親子(490円/税込み)」。

すじこのうま味がご飯に染みて、一口食べると自然に笑みがこぼれるぜいたくなスペシャルおにぎりです。



ほかにも、佐渡米のおいしさを味わえる「金塩(250円/税込み)」や、かわりダネ「ゆかり枝豆(260円/税込み)」など、おにぎりの種類は全店舗あわせて約50種類あるそうです。佐渡米は粒ひとつひとつが大きくしっかりしていて、おにぎりにすることでほろほろほどけるほどのふっくら感を楽しめます。



「佐渡の人に、地元のお米のおいしさを知らせたい」というのが社長の一番の願い。佐渡産コシヒカリと食材のおいしさが光るおにぎりを食べてみませんか？



◆されどおにぎり 佐和田(さわた)店

新潟県佐渡市佐渡市中原347-1

問い合わせ先｜050-8881-3050

営業時間｜6:00～18:00

定休日｜年末年始